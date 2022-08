Már a Balaton nyaldossa az MNB konferenciaközpontját Akarattyán

A terület egy részén korábban csónakkikötő működött, így egy szűkebb meder már volt itt, de az nem nyúlt be a partra ilyen mélységben, valamint nem volt körbebetonozva sem. Az idei nyárra már feltöltötték a Balaton vizével a kivájt medret.

A balatonakarattyai Koppány soron egymást érik a munkagépek, tucatjával dolgoznak a munkások a Magyar Nemzeti Bank cége, az MNB-Ingatlan Kft. hamarosan befejeződő tóparti építkezésén. A területre egyelőre bárki beléphet, így saját győződhetett meg a 24.hu arról, ahogy az MNB Oktatási és Konferenciaközpont területére „finoman bevezették” a Balaton vizét. Az egykori MÁV-üdülő területét az MNB-Ingatlan Kft. tulajdonában álló Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft. birtokolja 2017 óta.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott engedélyt a bővítésre és egy „jóléti vízfelület” kialakítására: az ingatlanon lévő, korábban csónakkikötőként is használt csatorna bővítésére, kotrására, partfal kialakítására. A katasztrófavédelem azt is elárulta a 24.hu-nak, hogy pontosan mit jelent a jóléti vízfelület:

a halászati, öntözési, vízvisszatartó rendeltetésű víztestek vízgazdálkodási célúak, míg jóléti minősítéssel az ettől eltérő, például látvány-, csónakázótó és hasonló célú hasznosítást jelölik.

A mostani képződmény a lap szerint egy medencére emlékeztet. A partján a padok mellett már a nyugágyak is felsorakoztak. Kérdés lehet az is, hogy az MNB sikerén felbuzdulva a közeljövőben érkeznek-e majd vízjogi létesítési engedélyre irányuló kérelmek a hatóságokhoz. Egy szakértő szerint a változtatás veszélye lehet az is, hogy a Balaton „kilendülése” esetén a területet a csatornán keresztül könnyen eláraszthatja majd a víz.