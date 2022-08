Kábítószer-túladagolásban meghalt egy kétéves kisfiú

Az esetről a Tények oldalán számoltak be a Crime Online-ra hivatkozva. A 28 éves édesanya, Whitney Ard a vallomásában azt mondta, hogy a gyermekének reggelit készített, és azt követően lett rosszul a kétéves fia.

A nő azt állította, hogy csak egy tál gabonapelyhet adott a gyermekének, de a kisfiú utána elvesztette az eszméletét, és a teste is kihűlt. Akkor segítséget hívott, de a gyermek életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök azonban a helyszínre érkezve

EGY FEHÉR PORT TARTALMAZÓ ZACSKÓT FEDEZTEK FEL A GABONAPELYHES TÁL MELLETT.

A gyermek a gabonapehely mellett abból is fogyaszthatott, és ez okozhatta a halálát. Ráadásul ez már nem az első alkalom volt, hogy a kisgyerek hozzájutott a kábítószerhez: korábban már kétszer is légzési rohamokkal kellett kórházba szállítani a kicsit. A kábítószer nyomát (fentanilt) most a halottkémi vizsgálat alatt meg is találták a kétéves gyermek vérében.

A rendőrség a nőt már a kisfiú halála előtt is őrizetbe vette kábítószer-birtoklás miatt, a börtönből a gyermek halála előtt két nappal engedték ki. Most gondatlanságból elkövetett emberölés miatt tartóztatták le. A bírósági tárgyalásig rács mögött marad, még óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon.

Ehhez hasonlóan durva bűncselekmény történt néhány hónapja ugyancsak Louisianában: akkor egy négyéves kislány abba halt bele, hogy a saját nagyanyja megitatott vele egy üveg whiskey-t.

