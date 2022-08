Berobbant egy villamos ablaka a Margit hídnál

Csütörtök délelőtt egy menetrend szerint közlekedő 19-es jelzésű villamos és egy nyergesvontató ütközött össze Budapest II. kerületében, a Margit híd budai hídfőjénél.

A BalesetInfo úgy tudja, a nyergesvontató az Árpád híd felől érkezett, amikor a jelzőlámpa szabad jelzésén haladt volna a Bem tér felé, de belekeveredett a szokásos reggeli torlódásba, így nem tudott áthaladni a kereszteződésen és várakoznia kellett.

Eközben a Margit híd budai hídfője felől a 19-es villamos mellé ért, és szabad jelzésen keresztül hajtott az autók által is használt sávokra. Közben a forgalom is megindult, így a nyergesvontató sofőrje is folytatta az útját, ám közben a jelzőlámpa az autósok számára pirosra váltott. A vontató sofőrje ezt nem láthatta, így a keresztben áthaladó szerelvény bal oldalának ütközött.

Az ütközés következtében a villamos oldalán lévő szélvédők berobbantak, és beestek az utastérbe.

A fedélzeten lévő utasok közül egy fiatal lány könnyebben megsérült, az egyik lezuhanó ablaktábla elvágta a lábát. Őt a kiérkező mentők korházba vitték.

A villamos és a nyergesvontató sofőrje nem szenvedett sérülést. A vontató sofőrje elismerte felelősségét.