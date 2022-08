Röszke megint elesett: óriási sorok a fullasztó kánikulában

A Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások és a nyaralók miatt csütörtökön (is) hosszú a várakozás a röszkei autópálya-határátkelőhely belépőoldalán.

Akár egy fél napot is igénybe vehet, hogy valaki átjusson a röszkei határon – írtuk a hétvégén az Indexen. Akkor úgy tapasztaltuk, hogy bár a rendőrség tájékoztatója szerint mindössze négy óra a várakozás, de olvasóink arról számoltak be, hogy fél napra is elnyúlhat a határátlépés.



A rendőrség csütörtök délelőtt hivatalosan azt közölte, hogy

a Szerbiából személygépkocsival érkezőknek 4 órát, az autóbusszal utazóknak 2 órát kell várniuk a határátlépésre. A belépőoldalon a személyautóknak és az autóbuszoknak is kétórás a sor.

Az Index egyik olvasója arról számolt be, hogy ő azért választotta ma a röszkei határt, mert tegnap ismerősei 15 órát álltak Tompánál:

Három órája állunk itt Röszkénél, 44 fokot mutat a hőmérő, és egy lépést se mozdulunk időtlen idők óta. Ez nem néz ki jól…

Mások arról írnak, hogy a magyar oldalon senki földjén állnak órák óta, és minden állomás piros. Se ki, se be nem megy semmi.



Egy olvasónk csütörtökön 13 óra után arról számolt be, hogy a szerb oldalon Röszkénél jelenleg 300 percet kell várakozni.







A rendőrség tájékoztatása szerint az utazók

a gyorsabb határátlépés érdekében választhatják a kübekházi vagy a tiszaszigeti közúti határátkelőhelyet, ezek 7 és 19 óra között tartanak nyitva.

Hozzáteszik azt is, hogy az augusztus végéig pénteken, szombaton és vasárnap 7 és 22 óra között működő ásotthalmi közúti határátkelőhely belépőoldalán kétórás, a röszkei közúti határátkelőhelyen mindkét irányban egyórás a várakozás.

Jelenleg intenzív a forgalom a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen is, ahol a személygépkocsival Romániába tartóknak és az onnan érkezőknek egyaránt 2 órát kell várakozniuk. A gyorsabb határátlépés érdekében az autósok választhatják a nagylaki közúti határátkelőhelyet, ahol a belépőoldalon egyórás a várakozás, vagy a kiszombori átkelőt, ahol nincs nagyobb sor.

Az utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről bővebben a rendőrség Határinfó oldalán vagy a rendőrségi útinformációs rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével tájékozódhatnak.

(Borítókép: Az újranyitott régi Röszke–Horgos határátkelőhelyet jelző tábla 2015. július 31-én. Fotó: Kelemen Zoltán Gergely / MTI)