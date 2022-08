Nem kell többet belelátni Orbán Viktor cselekedetébe, mint ami

A miniszterelnök most is amerikai elnökként hivatkozik Donald Trumpra, aminek protokolláris oka van, de a magyar kormány a republikánus politikus visszatérésében láthat leginkább megnyugtató elemeket.

Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazott, ahol csütörtökön nyitóbeszédet tart a világ legnagyobb konzervatív politikai rendezvényén, az amerikai CPAC-en (Conservative Political Action Conference).

A magyar kormányfő kedden Donald Trumppal folytatott megbeszélést, a találkozóra a volt elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán került sor. Helyet kapott az asztalnál Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, valamint Susie Wiles, a Save America igazgatója, Brian Jack tanácsadó és Taylor Budowich, a Save America kommunikációs igazgatója.

Protokolláris megnyilvánulás

Kovács János politikai elemzőt arról kérdeztük, hogy Orbán Viktor protokolláris okok miatt hivatkozhat Donald Trumpra most is amerikai elnökként, vagy inkább annak szól ez a gesztus, hogy a kormányfő szívesen látná újra a republikánus politikust az Egyesült Államok elnöki székében?

Egyrészt a tengerentúlon is elmondható, hogy az egykor magas közjogi tisztséget betöltött személyek esetében a megszólítás során hivatkozható a korábbi tisztség, titulus. Ez egy protokolláris, tiszteletbeli megnyilvánulás, így nem is mindig érdemes többet belelátni

– fejtette ki az elemző.

Kovács János ugyanakkor hozzátette: a magyar kormány nem titkoltan a demokrata adminisztráció meggyengülésére számít a félidős választásokon, ezzel együtt pedig az Egyesült Államok konfrontatív külpolitikai aktivizmusának gyengülésére, többek között a globális minimumadó és a demokráciaexport feladására.

A magyar külügy többször is reményét fejezte ki, hogy Donald Trump visszatérhet a Fehér Házba, mert a magyar–amerikai kormányközi kapcsolatok az ő hivatali idejében kedveztek leginkább az Orbán-kormánynak.

Donald Trumpra szövetségesként tekint Orbán Viktor, ráadásul a Republikánus Párton belül is vannak kemény kritikusai a magyar miniszterelnöknek és a korábbi amerikai elnöknek is, így a volt elnök újrázásban lát leginkább megnyugtató garanciális elemeket a kormány. Kovács János szerint Orbán Viktor számára presztízskérdés is, hogy milyen tisztelettel, érdeklődéssel kezelik az Egyesült Államokban. Az elemző hangsúlyozta:

Számára nagy dolog volt az is, amikor 1998 óta először, 2019-ben fogadta őt amerikai elnök a Fehér Házban. A magyar kormányfő azóta nemzetközi véleményvezérré vált, aki igyekszik modelladóként is megjelenni a nyugati, így az amerikai jobboldal útkeresésében. Egy ottani politikai fordulat nagyban befolyásolná az európai politikai viták során a magyar érdekérvényesítési képességet, különösen most, amikor a visegrádi együttműködés is meggyengült az orosz–ukrán háborúban való szerepvállalás eltérő megítélése miatt.

Orbán Viktor szerdán egy videót is közzétett a találkozóról, a kormányfő ebben kiemelte, hogy mindketten elkötelezettek az illegális migráció elleni küzdelemben, valamint az alacsony adók és a béke mellett is.

