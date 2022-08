A kormány biztosítja az ország működéséhez szükséges forrásokat, az üzemanyag- és energiaárak működését pedig nemcsak a háború, hanem Brüsszel szankciói is fokozzák – fogalmazott közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az MTI Országos Sajtószolgálatán megjelent kommünikében azt is leszögezték, hogy a kormány többször is egyértelművé tette: maradéktalanul biztosítja az ország működtetéséhez szükséges forrásokat.

Mint írják, a mentők és a tűzoltók üzemanyagár-emelkedéséből fakadó többletköltségeit a költségvetés biztosítani fogja. A kormány emellett folyamatosan elemzi az üzemanyag-ellátási helyzetet, és a kellő időben dönt majd a jelenleg október 1-jéig érvényben lévő benzinárstop ügyében.

Közölték azt is, hogy sajnálattal látják, hogy „a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal politikai haszonszerzés céljából ismételten rémhírterjesztésbe fogott”.

Az is világos, hogy a baloldali pártok mindegyike pedig szolgai módon megszavazta volna a teljes olaj- és gázembargós brüsszeli energiaszankciókat, sőt katonákat és fegyvereket küldtek volna háborúba, amivel már rég háborús gazdasági válságba sodorták volna Magyarországot

– írták a közleményben.

Hozzátették: az ellenzék kezdetektől támadja a benzinárstopot és a rezsicsökkentés politikáját, annak ellenére hogy a benzinárstop egy átlagos, autóval rendelkező család esetében havi 21 ezer forint megtakarítást jelent, a rezsicsökkentés pedig 181 ezer forint havi megtakarítást egy átlagos fogyasztású családnál.

A rémhírterjesztés a jelenlegi háborús és energia-veszélyhelyzetben különösen veszélyes, ezért az álhír terjesztőjét a kormány feljelenti

– tették hozzá.

Változtak a szabályok az ársapkára vonatkozóan

A múlt hét szombat délelőtti rendkívüli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette:

a kormány felszabadítja a stratégiai készletek egy részét, miután karbantartás miatt leáll a Mol százhalombattai finomítója, illetve a lakosságon, a taxisokon és a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenkit kizárnak a 480 forintos, kedvezményes tankolásból, így a céges autókat is.

Mindeközben folyamatosan töltik fel az ország gáztározóit.

A benzinárstop legújabb, múlt szombaton bejelentett módosítását többen is bírálták az ellenzéki pártok részéről. A DK szerint a döntés újabb megszorítás Orbán Viktor részéről, a Momentum káoszkormányzásról beszélt, míg a Jobbik úgy értékelt, hogy „a kormány most az utolsó bőrt is lehúzza a kisvállalkozókról”.

A megélhetési válság miatt augusztus 8-án az ellenzék rendkívüli parlamenti ülést fog tartani, amelyen a Fidesz frakciója nem fog részt venni, erről itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)