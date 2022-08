Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést

Már Magyarország fölött van egy hidegfront, amelynek köszönhetően a Dunántúlra megérkezett a néhány fokkal hűvösebb levegő. A frontális felhőzet kelet felé haladva folyamatosan „forgácsolódik, szakadozik”, így inkább csak helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Szombaton nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható csapadék, igaz, csak nagyon kevés helyen. Az ország döntő része szárazon marad – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy mivel gyakorlatilag a legtöbb helyen csontszárazak a talajok, a szél – főleg az Alföldön – könnyen felkaphatja a port. Az Alföldön szombaton még akár 39 Celsius-fokot is mérhetnek, de vasárnapra oda is megérkezik a néhány fokkal kevésbé meleg levegő.

Az előrejelzés szerint vasárnap a minimumok 15 és 21 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny északi völgyekben ennél hűvösebb lehet a hajnal. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatóak, délkeleten mérhetik a magasabb értékeket.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Vasárnap főleg a nap első felében helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet sokfelé erős, az északkeleti megyékben néhol viharos lökések kísérhetik.



A meteorológiai szolgálat 13 megyében adott ki zivatarok miatt elsőfokú figyelmeztetést. Zivatarokra kell számítani

Pest,

Baranya,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Somogy,

Tolna,

Vas,

Veszprém

és Zala megyében.

Vasárnap délután legfeljebb a délkeleti, keleti határvidék fölé sodródhat be minimális eséllyel egy-egy konvektív cella. Az erősebb gócokat esetenként intenzív csapadék (körülbelül 10-25 milliméter), szélerősödés és apró szemű jég kísérheti.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Előfordulhatnak viharos (60-65 kilométer per órás) széllökések, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron megyében. A hőség miatt két megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

(Borítókép: Varga György / MTI)