Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunkációjáért felel Böröcz László

A kinevezésről szóló döntés péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben. Böröcz László megbízatása 2024. július 31-ig szól. Miniszteri biztosként feladata lesz, hogy együttműködjön a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztossal, Fodor Gergellyel és a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával, Szalay-Bobrovniczky Vincével.

A 38 éves politikus figyelemmel kíséri majd az állami infrastrukturális beruházásokat és kulturális, turisztikai fejlesztéseket, ellátja a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatokat, továbbá kapcsolatot tart a világörökségi területen működő és tevékenykedő civil szervezetekkel is.

Böröcz László 19 évvel ezelőtt került kapcsolatba a belvárosi Fidelitasszal, 2009-től már az országos szervezet operatív, majd ügyvezető alelnöke volt, 2015 és 2019 között pedig az elnöki posztot töltötte be. 2010-től a Fidesz-frakció gazdasági kabinetjének munkatársa lett és ugyanebben az évben egyéni képviselőnek választották az V. kerületben. 2014-ben ismét megválasztották önkormányzati képviselőnek és 2018-ig általános alpolgármester is volt Belváros-Lipótvárosban.

Böröcz László 2012-től két évig a Miniszterelnökség szakmai tanácsadója volt. 2018-ban a Fidesz országos listájáról került be a parlamentbe, a Törvényalkotási Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Fenntartható Fejlődés Bizottság tagja is volt. Az idei országgyűlési választáson is indult egyéniben, de közel hat százalékkal kikapott Csárdi Antaltól az V. kerületben.

A sportért felelős államtitkár lett az atlétikai vb kormánybiztosa

A Magyar Közlönyben közzétették azt is, hogy Schmidt Ádám lett a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság kormánybiztosa, valamint kineveztek öt helyettes államtitkárt is a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztériumban: Bartal Tamás Lajost, Határ Renátát, Horváth Jánost, Perényi Lóránt Lászlót és Vukoszávlyev Zoránt.