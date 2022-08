A diplomata hozzátette, Orbán Viktor beszédeiben és cselekedeteiben egyértelműen tetten lehet érni az orosz szálat. A magyar miniszterelnök hazardírozik, és már tudja, ki lesz 2024-ben az Egyesült Államok elnöke – fűzte hozzá.

Ez olyan, mint amikor valaki rulettet játszik, vesztésre áll, és egyszerre minden vagyonát felteszi egy számra. Ha az bejön, akkor nagyon sokat kaszál, ha viszont nem jön be, az tragédia. De nem Orbán Viktor tragédiája lesz, hanem az egész országé

– idézte az ATV a volt nagykövetet.

Simonyi András arról is beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor megrendelésre beszélt a CPAC-en (Conservative Political Action Conference), és azt mondta el az amerikai politikai spektrum szélsőjobboldalán elhelyezkedő közönségnek, amit az hallani akart.

Nyilvánvaló, hogy ez a közönség ezt akarta hallani, de semmilyen illúziója ne legyen senkinek, ez a közönség nem a Republikánus Párt

– szögezte le a szakértő.

A szakértő az Egyesült Államok korábbi alelnöke, Dick Cheney szavait is idézte, miszerint Donald Trump a legnagyobb veszély az amerikai demokráciára nézve. Ha ezt a figyelmeztetést nem hallja meg valaki, aki konzervatívnak vallja magát, akkor nehéz azt hinni, hogy bármit is megértett Amerikából, hangoztatta Simonyi András, aki Orbán Viktor tusványosi beszédét is szóba hozta.

Kifejtette, azzal, hogy a miniszterelnök kritizálta az amerikai energiaipart, durván megsértette legfontosabbnak nevezett szövetségeseit. Az pedig szerinte nem véletlen, hogy ezeket a szavakat az amerikai energiaipar fellegvárának számító Texasban már nem ismételte meg a kormányfő.

(Borítókép: Brian Snyder / Reuters)