Tüntetnek a Kossuth téren

Tüntetést szerveztek szombaton 18 órára a Kossuth Lajos térre. A rendezvény pártfüggetlen szervezésű, de minden ellenzéki szervezetet meghívtak a tüntetésre, amelyen többek között Márki-Zay Péter is felszólal.

Tüntetést szervezett a Kossuth Lajos térre a „Demokráciát! Jogállamot! Kormányváltást!” civil csoport. Az esemény leírása szerint „az Orbán-kormány gazdaság- és szociálpolitikája sok társadalmi csoport érdekeit sértette eddig is. A legutóbbi intézkedéseikkel is jelentős érdeksérelmeket okoznak”.

A kormány júliusban jelentette be, hogy hozzányúl a rezsicsökkentés 2013 óta fennálló rendszeréhez. Az átlagfogyasztásig maradt a rezsicsökkentett ár, az átlagfogyasztás feletti szintre lakossági piaci árat vezettek be, a részletekről itt írtunk. Átalakították a katás adózásra vonatkozó szabályokat is, ezzel itt foglalkoztunk bővebben, a döntést hídfoglaló demonstrációk követték Budapesten.

A 18 órakor kezdődő esemény első blokkjában szakértők mondanak beszédet, őket civil szervezetek képviselői követik, végül politikusok kapnak felszólalási lehetőséget.

Cikkünk frissül…

19.05

A rendezvény egyik moderátora félbeszakította Antoni Rita beszédét, megosztva a saját gondolatait, de a közönség soraiból jelezték neki, hogy inkább a szónokot hallgatnák. Ebből rövid, indulatos szóváltás lett, majd Antoni Rita folytatta beszédét.

19.03

Kiderült, hogy a freeSZFE hozta a felfújható patkányt, és oligarchaként mutatták be.

18.57

Beszédet mondott egy vidéki pedagógus is, aki pártsemleges civilként mutatta be magát, és hangsúlyozta: aki tisztességes az demokráciát, jogállamot és kormányváltást akar. Felszólalását többségében a pedagógusok helyzetének szentelte.

18.50

Antoni Rita filozófus a családon belüli erőszakról beszélt, és emlékeztetett: ez a probléma a Fideszen belül is jelen volt, felemlegetve a „vak komondoros” ügyet.

18.34

Ma Magyarországon politikai, gazdasági, társadalmi válság van, és ha most a másik oldal lenne hatalmon, akkor sem lenne sokkal élhetőbb hely a hazánk

– mondta Keresztény Zoltán jogász.

Úgy fogalmazott, a mostani nemzeti kommunisták főispánnak hívatják magukat, nekik nem fáj a rezsiemelés, de a problémák nem a NER-rel kezdődtek. Leszögezte, hogy meg kell szabadulni a régi politikai elittől, ahogy azoktól is, akik uralkodnak rajtunk, és el kell küldeni az ellenzéki pártokat is, a „tiszta koalíció” a vereség után összeomlott. Szerinte ez a nemzeti kommunisták rendszere, de azok sem jobbak, akik a másik oldalon a hatalom bármi áron történő megszerzésére törekednek.

18.20

Még a beszédek előtt tisztázta a tüntetés egyik szervezője, hogy békés demonstrációról van szó. Tíz politikai, és ennél is több civil szervezetnek küldtek meghívót. Egyelőre 150-200-an vannak a Kossuth téren.

18.10

Megjelent egy felfújható patkány is a helyszínen.

18.01

Egyelőre zene szól a hangszórókból, a színpad előtt többségében üres székek, a pultoknál a „rendszerváltásért” gyűjtenek aláírásokat

A felszólalók sora:

Keresztény Zoltán (jogász, kommunikációs szakértő)

Antoni Rita (filozófus és társadalmi nemek szakértő)

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke

Dobrovits Orsolya, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke

Horváth Pál, a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetségének elnöke, a taxisblokád szervezője

FreeSZFE

Dóczi Péter (Alternatíva Párt)

Brenner Koloman (Jobbik)

Bodnár György Patrióta

Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom)

A helyszínen aláírásgyűjtés is lesz az Európai Ügyészséghez való csatlakozás érdekében, valamint az augusztus 20-i tűzijáték megtartása ellen.

