A tűzoltók hatékonyságát veszélyeztetheti a spórolás

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) nemrég közölte a megyei szervekkel, hogy észszerűsíteniük kell a költségvetésüket, így nemcsak a benzinnel kell spórolniuk, hanem a gyakorlatok és hatósági ellenőrzések számát is csökkentik.

A tűzoltóknak eddig bő hetente voltak helyi gyakorlataik, ehelyett már csak havonta egyszer tartanak majd gyakorlatokat a megyei központokban – mondta a Hivatásos Tűzoltók Független szakszervezetének elnöke a Népszavának. Salamon Lajos szerint így nagyjából harmadára csökken az eddig gyakorlatok száma.

A magasból mentést és az egyes mentési készülékek helyszíni összerakását továbbra is tudják gyakorolni a laktanyán belül, azonban sok olyan középmagas épület van, aminél éves szinten tartanak szituációs, szimulációs mentési és oltási gyakorlatokat, amelyek így elmaradnak majd.

A szakszervezeti elnök szerint nagyjából év végére derül majd ki, hogy az így összevont, csökkentett gyakorlatszám miatt összességében csökkent-e a tűzoltóság hatékonysága.

A lap beszámolója szerint az OKF, valamint a Belügyminisztérium megyénként néhány tízmillió forinttól százmillió forintig terjedő összegeket próbál megspórolni. Salamon Lajos szerint rossz irány, hogy egy költségvetési szempontból elhanyagolható összegű költségcsökkentés miatt a tűzoltóság hatékonyságát veszélyeztetik.

Úgy véli, az összeget úgy is meg lehetne spórolni, ha a tűzoltóság vezetésében lévő vízfejet csökkentenék. Elmondása szerint a tűzoltóság már így is alaposan túlterhelt. Az elnök szerint elvileg hat főnek kellene lennie a tűzoltóautókban, ennek ellenére van, ahol ennél kevesebben ülnek, de előfordul olyan is, hogy egy sofőrnek több járművet vagy egy tűzoltónak több eszközt kell kezelnie.

