Az autósiskolák szerint csak plusz terhekkel jár a szimulátoros jogosítvány

Egy augusztus 1-jén megjelent rendelet szerint 2023-tól már szimulátoron is meg lehet szerezni a jogosítványt. A Technológiai és Ipari Minisztérium arról tájékoztatott, hogy a szimulátor csak választható lehetőség lesz, beruházási költsége megegyezik egy oktatóautó árával, a fenntartási költsége viszont jóval alacsonyabb. A tárca közlése szerint a részletek kidolgozása még folyamatban van, a szimulátoros képzések leghamarabb egy év múlva indulhatnak.

A szimulátor egyik előnye, hogy olyan veszélyes helyzeteket is lehet gyakorolni vele, melyeket a közlekedésben nem.

Egy szimulátor akár 8-10 millió forintba is kerülhet,

így felmerül a kérdés, hogy vajon hány autósiskola engedheti meg magának a beszerzését. Pluszköltséggel járhat az is, hogy az oktatóknak legkésőbb százhúsz perccel az adott óra előtt azt is rögzíteniük kell, melyik tanuló mikor és hol hajt ki a forgalomba, illetve mikor fejezi be a vezetést. Emellett a vizsgát megelőző hat órában a tanuló már nem vezethet.

Köves Szilárd autósoktató az ATV Híradónak nyilatkozva elmondta: a szimulátor azért jó választás, mert a tanulók súlyos következmény nélkül hozhatnak hibás döntéseket, melyekből tanulni is tudnak.

Ha repülőt meg lehet tanulni szimulátoron vezetni, akkor autót is

– tette hozzá az oktató.

Köves Szilárd ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy soha nem hoznak létre olyan programot, ami a valós közlekedők valós reakcióit mutatja, ezt csak megközelíteni lehet.

Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének elnöke még kritikusabban fogalmazott.

Elég lesz itt az adónemváltás is, meg azt elviselni, nem pedig az, hogy tovább növeljük az autósiskolák, az oktatók adminisztrációs terheit, és úgymond cserébe nem adunk semmit, csak ha elrontja az iskola, vagy adott esetben az oktató, akkor megbüntetik az autósiskolát érte, és az oktatót is

– kommentálta az új rendeletet.

Böröcz szerint érdemesebb lett volna visszahozni a rutinvizsgát a B kategóriás jogosítvány esetében.

Júliusban mintegy 200 tanulóautó sorakozott fel a Hősök terén, hogy sofőrjeik így tiltakozzanak a katatörvény ellen. Az autósoktatók azért demonstráltak, mert szerintük az új törvény őket is hátrányosan érinti, ezért hasonló kivételt szeretnének elérni, mint amit a kormány a taxisoknak is biztosított.

(Borítókép: Szimulációs játék a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara XV. Szakma Sztár Fesztiválján a budapesti Hungexpón 2022. április 26-án. Fotó: Soós Lajos / MTI)