Drasztikusan drágulhat ősztől az iskolai menza

Még a koronavírus-járvány sem állította olyan komoly kihívás elé a közétkeztetési szektort, mint a mostani inflációs helyzet, az üzemi konyhákat az élelmiszer-, a rezsi- és az üzemanyag-drágulás is extrém módon megterheli. Az egekbe szökő kiadásokat a közétkeztető cégek csak áremeléssel tudják kompenzálni, legfrissebb jelzésük szerint szeptembertől egy iskolai ebéd ára az ezer forintot is megközelítheti.

Még nem mindenhol egyeztek meg a közétkeztető cégek az önkormányzatokkal abban, hogy mennyibe kerüljön szeptembertől a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban a menza – tudta meg az Index Sáfár Ferenctől, a Turisztikai és Vendéglátó Munkáltatók Országos Szövetségének (VIMOSZ) közösségi étkeztetési szekciójának vezetőjétől. A gasztronómiai szakember lapunk megkeresésére elmondta: a tárgyalások folyamatosak, de a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon nehéz olyan árat megszabni, ami mind a cégek, mind az önkormányzatok, mind a szülők számára elfogadható.

Felidézte, hogy a nyár elején 20 százalék körüli áremelkedésben gondolkodtak, ami alapján ősztől 800-900 forintba kerülne teljes áron egy iskolai ebéd. Ezt az összeget osztotta volna meg egymás között a szülő és az önkormányzat nagyjából fele-fele arányban, így a korábbi becslés szerint a családoknak 400-500 forintot kellett volna fizetni egy főétkezésért.

Sáfár Ferenc szerint azonban ez a kalkuláció már nem tűnik életképesnek, úgy véli, hogy

a 30 százalék feletti áremelés sem elképzelhetetlen, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy ebéd ára helyenként akár az 1000 forintot is megközelítheti.

„A legnagyobb kihívás az, hogy a közétkeztető cégeknek most, 2022 nyarán kell mondani egy olyan árat, amiből egész tanévben – óvodáknál 240, iskoláknál 185 napon át – biztosítani tudják az ellátást, annak minden költségével együtt úgy, hogy gyakorlatilag két óra alatt változás állhat be egy olyan jelentős költségnemben, mint az üzemanyag” – mondta az Indexnek Sáfár Ferenc, utalva a legutóbbi, múlt heti kormányinfóra, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a lakosságon, a taxisokon, valamint a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenkit kizárnak a 480 forintos kedvezményes tankolásból, így a céges autókat is.

Miután a közétkeztető cégek jelentős logisztikai tevékenységet végeznek, a döntés értelmében jelentősen emelkedni fognak a szállítási költségeik is, de ez csak egy tétel a sok közül.

Rohamtempóban drágulnak az alapanyagok, miközben az infláció a bérek korrekcióját is szükségessé teszi, a munkavállalók részéről az emelés jelenleg egy teljesen jogos elvárás. Emellett az energiaköltségek is az egekbe szöknek, talán mondani sem kell, hogy egy üzemi konyha fogyasztása semmiképpen sem mondható átlag alattinak. A közeljövőben komoly mértékű gáz- és villanyszámlára számítunk

– jelentette ki a VIMOSZ közösségi étkeztetési szekciójának vezetője, aki minden nehézség ellenére bízik abban, hogy szeptemberre megegyeznek a felek egy olyan árban, ami az intézmények és a szülők számára sem riasztó.

További kihívásnak nevezte, hogy a cégeknek az extrém magas kiadások mellett kell megfelelni azoknak az egyébként teljesen jogos irányelveknek és elvárásoknak, melyeknek alapvetése, hogy minél egészségesebb és változatosabb ételeket fogyasszanak a gyerekek. „Minden közétkeztető cég erre törekszik” – jegyezte meg.

A Covid sem tett be ennyire

Sáfár Ferenc úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági válságnál, áremelkedésnél és inflációnál még a koronavírus-járványt is könnyebben átvészelte a közétkeztetési szektor, azzal együtt, hogy az iskolák akkor huzamosabb időre bezártak, a kieső bevételt pedig, ha csak lehetett, kompenzálni kellett.

„Mégis, a pandémia idején számos eszköz volt a kezünkben, lehetőségünk nyílt az átmeneti bérbefagyasztásra, bércsökkentésre, a megrendeléseinket lemondhattuk, a munkaidőt és a termelési dinamikát átszervezhettük. Sok apró lépéssel tudomásom szerint minden cég átvészelte a járványt. A gond az, hogy most csak nagyon minimális, de inkább semmilyen ráhatásunk nincs a körülményekre, csak sodródunk az eseményekkel, miközben a fejünk fölött dől el minden” – mutatott rá a gasztronómiai szakember.

Hangsúlyozta, hogy jelenleg az áremelés az egyetlen eszköz, amivel túl tudnak élni. Arra a kérdésre, nem tartanak-e attól, hogy a vélhetően mintegy 30 százalékkal magasabb árakat az intézmények és a szülők már nem fizetik meg, azt felelte, hogy ennek a lehetősége természetesen fennáll, de a fent említett kiadások mellett akkor sem tudják olcsóbban kigazdálkodni az egy főre jutó ebédeket.

„Az árak miatt biztos, hogy nem leszünk népszerűek, de úgy gondolom, hogy ha a szülő másképp szeretné biztosítani a gyermeke étkezését, akkor sem fog olcsóbban kijönni. Sajnos ez egy ilyen időszak, ha megállunk tankolni egy benzinkúton, vagy beugrunk vásárolni egy hipermarketbe, akkor sem a szimpatikus árak fognak szembejönni. Látni kell, hogy a vállalkozások patthelyzetben vannak” – tette hozzá a közösségi étkeztetési szekció vezetője.

(Borítókép: Gyermekek ebédelnek az egri iskola étkezőjében 2017. március 8-án. Fotó: Komka Péter / MTI)