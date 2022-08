Vujity Tvrtko: Morális katasztrófa felé halad a magyar társadalom

Vujity Tvrtko hosszú bejegyzésben fejtette ki a véleményét a magyar társadalomról, a politikáról és a politikusokról. Elmondása szerint nem először ír „a közbeszéd drámai eltorzulásáról” és a vita „döbbenetes mélyrepüléséről”. Úgy véli, egy tehetséges ország tehetséges népénél széttörtek a vasárnapi ebédlőasztalok, mert az egyik ilyen oldali, a másik meg olyan oldali. Szerinte ezért jelentős részben a politika felelős.

A »Tisztelt Házban«, a híradókban, a magyar nyelvű internetes portálokon ömlik ránk a szenny, társadalmunk vezetői, megválasztott képviselőink pedig a mi pénzünkből gyalázzák egymást

– írja Tvrtko a Facebook-oldalán.

Majd azzal folytatja, hogy egy újságot vagy egy weblapot kinyitva szembesülünk a valósággal: „röpködnek a diktátor, hazaáruló, nemzetáruló, tolvaj, csicska, bérenc szavak és fogalmak, a közember pedig joggal érezheti úgy, hogy ha a képviselőknek szabad, akkor neki miért ne szabadna…”

A riporter nem érzi normálisnak, hogy a magyar társadalom ilyen nagy mértékben szól a politikáról és a politikusokról, és részben ezért sem él mindig Magyarországon. Szerinte a pékek, tanárok, útépítők, óvónők, tűzoltók és orvosok, mérnökök és takarítónők a fontosak, akik fenntartják és üzemeltetik az országot.

Az egyik politikus folyamatosan »készül«, a másik gyalázkodik, a harmadik meg patikamérlegen méregeti, hogy ki mennyire magyar. Hivatásom, az újságírás – a politika mentén – romokban hever, közös nemzeti ünnepeink már régen nincsenek, miközben az én adófizetői forintjaimból (és a tiétekből) hirdetik a gyűlöletet. Szerkesztőségek kimondott feladata mások lejáratása, forintcsilliárdok mennek el a gyűlöletre

– fogalmazott Vujity Tvrtko.

A politika már a sportsikerekbe is beférkőzött

Bejegyzésében arról is ír, hogy sokan a magyarok sportsikereiben keresik a békét, azonban a politika már ide is beférkőzött. Példának hozta az angolok elleni győzelmet, amelyről sok közíró és politikus is úgy vélekedett, hogy London politikáján és a térdelésen álltak bosszút a magyarok.

Szerinte egy politikusnak nemcsak a gazdasági jólét megteremtése, hanem a társadalmi béke fenntartása is a feladata lenne, különösen egy világjárvány után és egy háború kellős közepén. Úgy látja, hogy a politika mentén az emberek mindenért egymásnak esnek, és úgy szurkolnak a háborús feleknek, mintha focimeccsen lennének.

A politikus már nem is legyőzni akarja a saját ellenfelét, hanem megalázni, megsemmisíteni. S így lesz az ellenfélből ellenség

– tette hozzá.

A riporter megjegyzi, gazdasági válság van, de a morális és mentális válság még ennél is nagyobb. Mint írja, nem szeretné a saját adóforintjaival finanszírozni a gyűlöletet, csak ott zakatol benne a kérdés, hogy mivé lett a magyar társadalom.

(Borítókép: Vujity Tvrtko. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)