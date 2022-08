Ujhelyi István: A jogászok szerint Gyöngyösi Márton kérdése nem megy át az NVB rostáján

Ujhelyi István, az MSZP európai uniós képviselője az ATV Egyenes beszéd című műsorában a tervezett népszavazási kezdeményezésről beszélve azt mondta, az őszre várható gazdasági krízis kapcsán mindenki azt fogja kérdezni: ki a hibás, amire szerinte a kormányoldali válasz az lesz, hogy az EU.

Ezért szükséges álláspontja szerint, hogy valamiféle politikai béklyót helyezzenek a kormányra.

Nekünk nem attól kell tehát rettegni, hogy egy esetleges népszavazáson meglenne-e a többsége az igeneknek, hanem attól, hogy ha tovább folyik az EU elleni hangolás, és azt szondázza Orbán, hogy (a kilépésnek – a szerk.) megvan a támogatottsága, akkor dönt a nép nélkül

– fogalmazott Ujhelyi István, aki megjegyezte: az uniós tagságról nem lehet népszavazást kiírni, azért lett úgy feltéve a kérdés, hogy az a Magyar Országgyűlésre róna kötelezettséget.

A jogászok megfogalmazta kérdés lehetővé tette azt is, hogy egy esetleges nem többség esetén se okozzon automatikusan kilépést a voksolás eredménye.

Azonban ha nem is lenne érvényes, de egy 70:30-as többségbe kerülnének a pártoló voksok, akkor az egy több évre szóló erős politikai mentsvárat jelenthetne Magyarországnak – tette hozzá.

Az EP-képviselő megjegyezte: „ma ugyan a mindennapi megélhetés a magyarok számára a fő kérdés, azonban az uniós tagság kérdése ennek a folyománya lehet”.

Annak, hogy Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke is épp most adta be a hasonló jellegű kezdeményezését az Nemzeti Választási Bizottsághoz, Ujhelyi István szerint az lehetett az oka, hogy ugyanaz az információ lehetett meg nála is, ami hozzá eljutott.

A Mi Hazánk, mely köztudottan Unió-ellenes párt, a szocialista politikus ismeretei szerint szintén készült valami hasonló témájú népszavazási kezdeményezésre, ezért ő és a Jobbik is úgy gondolta, jobb, ha az ő Európa-párti narratívájuk szerinti megfogalmazásban kerül a kérdés az asztalra.

Ahogy nő a válság, úgy hangolódhat esetleg a társadalom az Unió ellen, egy-másfél év múlva pedig már késő lenne ilyen politikai akciókat elindítani – fogalmazott az MSZP-s politikus.

Ujhelyi István egyébként azt mondta: jogászai álláspontja szerint a Gyöngyösi Márton által beadott kérdés valószínűleg nem megy át az NVB rostáján.