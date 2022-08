Lerobbant Orbán Viktor motorcsónakja az Adrián

A Slobodna Dalmacija című lap szerint volt kollégájuk, Boris Vrkic számolt be arról, hogy szokatlan körülmények között találkozott a magyar miniszterelnökkel a horvát tengeren lévő Vis szigetén, a Rukavaci-öbölben.

Lerobbant a motorcsónakja, ezért a feleségével és a biztonsági őrével együtt a partra vittem őt. Jókedvük volt

– mondta Boris Vrkic a horvát lap szerint.

Az újságíró a horvát lap szerkesztőségének elküldte a miniszterelnökkel közösen készített fotóját is.

Boris Vrkic ezenkívül azt írta, hogy a parton egy éttermet is ajánlott a miniszterelnöknek, és Orbán Viktorral be is ültek oda tenger gyümölcseit enni. Abban az étteremben viszont nem ismerték fel a kormányfőt, ellentétben egy másikkal, ahol még a hétvégén evett Brac szigetén.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. július 23-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)