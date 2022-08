Ujhelyi István visszavonja népszavazási kezdeményezését

„Ma reggel a Jobbik hivatalosan is benyújtotta a Nemzeti Választási Bizottságnak a saját népszavazási kezdeményezését hazánk uniós tagságának megerősítése érdekében. Hasonlóra tettem javaslatot korábban magam is egy nyílt levélben még vasárnap. A felesleges párhuzamosságok elkerülése miatt a saját javaslatomat ezért nem adom be, de a legfelsőbb fiókban tartom” – írta közleményében Ujhelyi István, hozzátéve: a kérdést és a rá adott ellenzéki válasz szükségességét az egyik legégetőbb problémának tartja továbbra is. A szocialista politikus tegnap jelentette be, hogy népszavazást kezdeményez a témában.

Az EP-képviselő beszámolt arról is, hogy az elmúlt órákban ömlöttek hozzá az üzenetek, amelyek nagy része örült annak, hogy az MSZP megmozdult, viszont „a sok száz komment és véleményvezér által írt posztok megmutatták: a javaslatom megosztja a kormányváltást akaró, az európai Magyarországot féltő tábort”.

Hamisan úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban – immár a Jobbikkal együtt – én megyek szembe az autópályán az ellenzéki forgalommal. Attól tartok, hogy az ellenzéki közvélemény nem érti a probléma lényegét. Nem egy általunk kezdeményezett népszavazás fogja kiszakítani Magyarországot az Európai Unióból, hanem a nép szembefordulása, a hangulatának radikális megváltozása, amelyet a Fidesz évek óta mérgez és naponta szondáz

– fogalmazott Ujhelyi István, leszögezve: nem az a feladat, hogy rettegjenek a társadalom EU-pártiságának megváltozásától, hanem „azzal szembemenve, minden energiánkkal a magyar emberek józan döntésére koncentráljunk”. A szocialista politikus arra is emlékeztetett: „A brexit egyik oka és tanulsága éppen az, hogy politikai számításból az egyébként EU-párti szereplők sem mertek beleállni a kampányba; meg is lett az eredménye a gyávaságuknak.”

A képviselő kifejtette azt is, „ha sikerrel jár a hazugságra épülő fideszes agymosás”, akkor a hatályos törvények szerint meg sem kell kérdezni a választókat arról, hogy akarnak-e az európai közösség tagjai maradni, mert a kétharmados kormánytöbbség dönthet a kilépésről.

Az általam javasolt megoldás egy politikai póráz lenne a hatalom nyakán, mert akár csak néhány millió ember szavazata – és abban az igenek komoly többsége – már érdemben megakadályozhatja néhány évre, hogy Orbánék visszafordíthatatlan döntést hozzanak.

A Momentum egyértelműen jelezte, hogy nem támogatja a népszavazási kezdeményezést. Ujhelyi István így reagált a felvetődő aggályokra: „A Momentum részéről a komment-háborúban megjelenő megjegyzés és buta érv, miszerint »Ujhelyi a Fidesz megrendelésére cselekszik«, pedig egyszerűen nevetséges, gyalázatos és méltatlan. Ha van EP-képviselő, aki mindig vállalta a rendszerrel szemben való kőkemény konfliktust, akkor az éppen én vagyok.”

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke a következő kérdést nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottságnak: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés ne támogathasson olyan javaslatot vagy indítványt, amely Magyarországnak az Európai Unióból való kilépését eredményezheti?”

(Borítókép: Ujhelyi István 2022. április 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)