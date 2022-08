Újabb negatív rekord a Velencei-tónál: 58 centiméteren áll a víz

Vasárnap hajnalban újabb negatív rekordot ért el a vízállás a Velencei-tónál: Agárdnál 58 centiméteren állt a víz. Ugyanez a helyzet hétfő reggel is.

A múlt héten már egyszer rekordalacsony volt a tó vízállása, de ez akkor még a 61 centimétert jelentette. A Vízügy honlapján közölt adatokból most az látszik, hogy vasárnap hajnali 1-kor újabb negatív rekordot mérték a tónál:

akkor ugyanis 58 centiméteren állt a víz Agárdnál.

A vízszint utána ugyanígy maradt szinte egész vasárnap, valamint még hétfő reggel is, vagyis még mindig rekordalacsony szinten áll a Velencei-tó vize. Ezenkívül is nagy problémát jelent, hogy a víz minősége is leromlott az utóbbi időben – méghozzá olyannyira, hogy a hétvégén már fürdési tilalmat kellett elrendelni a tó egyik strandjánál.

Az alacsony vízszint a tó élővilágát is veszélyeztetheti (akárcsak tavaly nyáron, amikor több alkalommal is tömegesen pusztultak emiatt a halak). Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) ezzel összefüggésben a múlt héten közölte, hogy a tó több pontján levegőztető, vízforgató berendezéseket telepítettek, és ezeket a kritikus – hajnali 4-5 órától délelőtt 10 óráig terjedő – időszakban mindennap üzemeltetik azért, hogy megóvják a tó élővilágát.

(Borítókép: A Velencei-tó Velencénél 2022. július 28-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)