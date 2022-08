A negyven év körüli házaspár több társkereső oldalra regisztrált egy ismeretlen nő képével. 2021–2022 között az ismerkedni kívánó férfiaktól milliókat csaltak ki. Az ügyészség most a többszörös csalókra börtönbüntetést kér.

A férfiak jóindulatát kihasználva a nő nehéz anyagi helyzetére hivatkozva kért segítséget számlái vagy bírságai kifizetéséhez, szervizköltségre, de volt, hogy kozmetikusra vagy utazáshoz való hozzájáruláshoz – mindezt a találkozás reményében. A nő még telefonon is beszélt a férfiakkal, hogy meggyőzze őket a pénz utalásáról – számolt be a Fővárosi Főügyészség az oldalán.

Férje is aktívan közreműködött a csalásban: egyes oldalakra ő regisztrálta a fiktív profilt, voltak levelek, amiket ő válaszolt meg. Autószerelőnek vagy rendőrnek adta ki magát, amikor felesége telefonon kért pénzt az ismerkedni vágyóktól a megbeszélt randevú előtt. Megismételték ezeket a „váratlan” szituációkat, buzdítva őket arra, hogy még több pénzt utaljanak, sokszor síró hangon kérte erre őket a nő. Miután valaki nem volt hajlandó tovább az anyagi hozzájárulásra, minden kapcsolatot megszakítottak az illetővel. A károsultak bejelentése után az újpesti rendőrök fogták el a vádlottakat.

A nyomozás szerint a házaspár már korábban is követett el csalássorozatot, ezért visszaesőnek számítanak. Most a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség hétrendbeli, üzletszerű, bűnszövetségben elkövetett csalás bűntettével vádolja őket, és mind a férfi, mind a nő börtönbe zárását és közügyektől való eltiltását indítványozzák. A nőre egy korábbi esett miatt már szabtak ki felfüggesztett börtönt, most ennek a kedvezménynek a visszavonását kérik.