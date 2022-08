Benzinpánik: ezzel a módszerrel trükközik a lakosság

Közösségi oldalakon egyre több bejegyzést láthatunk, hogy a benzinárstop magánszemélyekre korlátozása trükközési hullámot indított el a lakosság körében, az egyik hazai webáruházban az áttöltéshez használt termékek eladása jelentősen megugrott.

A beszámolók alapján a jellemző módszer a következő:

egy családon vagy társaságon belül az egyik, magántulajdonban lévő autót kedvezményes áron teletankolják, majd abból áttöltik az üzemanyagot a másik családtag vagy ismerős által használt céges autóba, amelybe amúgy már csak piaci áron lehet benzint vásárolni.

Ez a lehetőség azonban nem jelent majd kiugró áttörést az olcsóbb benzin irányába, ugyanis az apadó üzemanyagkészletek miatt a kutakon elrendelt vásárlási szigorítások szűkítik az ügyeskedők lehetőségeit.

Fontos leszögezni, hogy a klasszikus, gumicsöves (olykor kerti slagos) vákuumos-leszívós megoldás nemcsak tűzveszélyes, de az egészségre is káros lehet: ha valaki véletlenül lenyeli a tankból leszívott benzint, számos kellemetlen tünetre számíthat, akár a szervei károsodását is kockáztatja, sőt nagyobb mennyiség esetén akár bele is halhat a mérgezésbe. Ugyanakkor ma már kényelmesebb megoldások is léteznek, például speciális benzinleszívó csövek, illetve elektromos benzinpumpák formájában.

Az rtl.hu felkereste az egyik hazai autóalkatrész-webáruházat, amelyet arról kérdeztek, hogy tapasztalataik szerint nőtt-e az üzemanyag-áttöltésre, -tárolásra, -mozgatásra alkalmas eszközök iránti érdeklődés az augusztusi benzinárstop részleges kivezetése óta.

A webáruház szerint az elmúlt egy hétben

a benzinleszívó csövek forgalmában mintegy 200 százalékos, a benzinkanna-eladásokban pedig 450 százalékos növekedés figyelhető meg,

az elmúlt hónapok első hetében mérhető átlagos forgalomhoz képest.

Hozzátették: ilyen rövid idő alatt egyelőre nem látható, hogy ez a trend így marad-e. Az viszont látszik, hogy a cég beszállítóinak készletei erősen fogynak. Így az sem lehetetlen, hogy az egyéb kedvezőtlen tényezők miatt ezeknél a termékeknél is áremelkedés és/vagy készlethiány léphet fel a következő hetekben.

