Fejszével vonult az Agrárminisztériumhoz az LMP politikusa

Múlt héten jelent meg a kormányrendelet, amely megváltoztatta a fakitermelés szabályait. A kormány célja az volt az új szabályozással, hogy elegendő tűzifát biztosítsanak a téli időszakra, azonban a rendelet felold mindenfajta korlátozást, gyakorlatilag még a természetvédelmi területeket is tarra lehet vágni. Ez verte ki a biztosítékot a zöldeknél, és ez az oka annak, hogy az LMP politikusa baltával a kezében szólal fel az Agrárminisztérium előtt.

Mint korábban az Index is beszámolt róla, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter már többször is jelezte, módosítani fognak a tűzifát érintő szabályozásokon. A múlt heti kormányrendeletben ezt meg is tették és a már korábban bejelentett exporttilalmon túl bővítik a fakitermelés szabályzását.

Az új szabályozás felháborodást keltett, az LMP petíciót is indított a rendelet visszavonására. Az Agrárminisztérium erre reagálva közleményt adott ki, amelyben Nagy István agrárminiszter leszögezte, hogy az erdőgazdálkodás fontos része az energia-vészhelyzet megoldásának, ezért a kormány a tűzifa biztosítása érdekében enyhítette a fakitermelés szabályait.

A fa kitermelése továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet, és nem rontja az erdők természeti állapotát sem

– tette világossá az agrárminiszter.

Az LMP országgyűlési képviselője, Bakos Bernadett azonban kiemelte: nincs más olyan kormány Európában, amely fakitermeléssel, erdőirtással próbálná megoldani az energia-veszélyhelyzetet, mert ez valójában nem is megoldás, csak rövid távú kárenyhítés.

Most Ungár Péter, az LMP politikusa fejszét vitt az Agrárminisztériumhoz, ezzel tiltakozva a kormány rendelete ellen. A politikus akcióját élőben követhetik az Index Facebook-oldalán.

(Borítókép: Ungár Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)