Patrick Deenan: Jó lenne, ha Amerikának olyan vezetője lenne, mint Orbán Viktor

Az abortuszvita nem borítja a papírformát, vagyis hogy a félidős amerikai választásokon nem az elnök pártja nyer, főleg akkor, ha gazdasági recesszió felé ballag az ország. Azaz masszív jobboldali győzelmet vár Patrick Deenan, a University of Notre Dame du Lac politikaifilozófia-professzora a Mandinernek adott interjú tanúsága szerint, és úgy véli, a képviselőházi republikánus többség mellett akár a szenátusi győzelemre is van esélye a pártnak.

A kultúrharc persze nem áll le, az amerikai jobboldalon belül is komoly harcok folynak, melyek tétje az, hogy mennyire lesz populista a következő választáson a Republikánus Párt. Donald Trump ugyanis szerinte épp arra világított rá, hogy a választói bázisban még hatalmas, kiaknázatlan populista energiák vannak. Ennek előretörését azonban nemcsak a demokraták, de a jobboldal egy része is szeretné visszaszorítani. A politológus szerint egyébként az amerikai és a magyar konzervatívok között gyümölcsöző kapcsolatok kezdenek kialakulni, mindkét fél tanulhat egymástól. Deenan, miközben méltatta Orbán Viktor politikusi képességeit, az interjúban hangsúlyozta azt is, hogy

jó volna, ha olyan politikai vezetője lenne az Egyesült Államoknak, mint a magyar miniszterelnök.

A professzor úgy véli, hogy egy félidős választási fölény persze jó hír lenne azoknak, akik konzervatív győzelmet várnak, de az állam működőképessége számára kevésbé, mert ismét a szokásos politikai döntéshozatali bénultsággal járna. Úgy fogalmazott, hogy sok helyezkedés lesz, a szimbolikus politizálás fog dominálni, semmi lényeges nem fog történni. „És ne felejtsük el, ha az elnök nem tudja keresztülvinni az akaratát Washingtonban, elkezd intenzívebben foglalkozni a tengerentúli külpolitikával” – tette hozzá Patrick Deenan, aki szerint elhibázott a demokraták külpolitikai álláspontja az egyértelmű, ukránok melletti kiállással a háború kapcsán, mivel ezáltal nem tudják reálisan kezelni a helyzetet.

Egy esetleges republikánus győzelem utáni külpolitikai aktivitás pedig leginkább szimbolikus erényfitogtatást eredményezhet Deenan szerint. Ez például abban is megmutatkozhat, hogy a Budapestre kinevezett új nagykövet révén Magyarországot igen agresszív progresszív nyomás alá helyezik.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. július 23-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)