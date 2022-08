Az elektromos gyógyászati segédeszközt használók is jogosultak az áramkedvezményre

A minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet használó mozgássérültek, és a hálózati áramról működő oxigénkoncentrátort napi rendszerességgel használók az átlagfogyasztás sávhatárához képest 1697 kilowattórával megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áramárra.

Több tízezer forint maradhat a családok zsebében éves szinten

Tehát egy olyan család, amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kilowattóra per év áramfogyasztáson felül további 1697 kilowattóra per év áramot fogyaszthat a rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő háztartások éves szinten így akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak – írták.

Hozzátették, a kedvezményt a felhasználási hely szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy bármely kormányablakban, az erre szolgáló formanyomtatványon igényelheti minden olyan fogyasztó, aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy napi rendszerességgel használ gyógyászati segédeszközt. Az igénylőlap a kormányhivatal weboldaláról tölthető le.

Ha a kérelem benyújtásra kerül, új felhasználási hely esetén igazolni kell a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy ha már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtása előtt kézhez kapott utolsó számla teljesítését. A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán (augusztus 1-től július 31-ig) bármikor benyújtható.

A kormányhivatal ellenőrzi a jogosultságot

A kormányhivatal ellenőrzi, hogy az adott háztartásban élő személy kapott-e társadalombiztosítási támogatással elektromos gyógyászati segédeszközt. A kedvezményre való jogosultságot határozattal állapítja meg, arról elektronikus úton, öt napon belül értesíti az egyetemes szolgáltatót. Az egyetemes szolgáltató a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti a kedvezményt – olvasható a közleményben.

Mint azt korábban az Index is megírta, a fogyatékkal élők kétszer annyi energiát fogyasztanak, mint a lakosság többi része. Az eddig érvényben lévő jogszabály szerint a tárgyi eszközök energiafogyasztása után jár a rezsivédelem, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint azonban sokkal több támogatásra lenne szükség.

Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője arról nyilatkozott, egyelőre még az sem teljesen világos, hogy mi számít tárgyi eszköznek a fogyatékkal élőkre vonatkozó rezsivédelem tekintetében. Eközben pedig egyre nagyobb bajba kerülnek a gyógyászati segédeszközöket forgalmazók, ugyanis 3400 termékből már több százat nem tudnak közfinanszírozott ár alatt beszerezni.