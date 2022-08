Beütött a cukorhiány a magyar boltokban, rossz hírrel szolgált a szakértő

Magyarország nem tud elég cukrot előállítani, az importnak pedig nem kedvez a nemzetközi helyzet – közölte a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke, a Cukor Terméktanács és Szakmaközi Szervezet elnökhelyettese. Az elégtelen hazai termelés okait fejtegető Dorogi Árpád elmondta: az elmúlt években méltánytalanul alacsony volt a cukor, illetve a cukorrépa ára, ami miatt a termelők évről évre csökkentették a vetésterületet.

Pár éve még 15 500 hektáron, 2021-ben 10 500 hektáron, az idén pedig már csupán 8600 hektáron zajlott a cukorrépa hazai feldolgozása, jelezte Dorogi Árpád.

A helyzetet pedig tovább súlyosbította a mostani aszály, így az idén nem is számíthatunk jó cukorrépatermésre. Kevés lesz az alapanyag, amit a hazai cukorgyártó fel tud dolgozni Kaposváron. Ez viszont azt jelenti, hogy drága lesz a cukor – fűzte hozzá a szakértő.

Már tavaly is »cukordeficites« év volt és jövőre sem lesz elég cukor az európai kontinensen. Ezt elvileg olcsón lehetne pótolni külföldi behozatallal, ám Európán kívül is csökkent a kínálat, nagyon megemelkedtek az árak és nőttek a szállítási költségek is. Most még ellátási problémák is keletkeztek, a kereskedelem pedig mindezek miatt nem is tudja pótolni a keletkező hiányt Európában, ami ellátási problémákat okozhat