Márki-Zay Péter: Amíg az ellenzék nem akarja leváltani Orbán Viktort, nem lesz változás

Márki-Zay Péter elmondta, hogy már a baloldal miniszterelnök-jelöltjeként le akarta váltani Orbán Viktort, de akkor is tapasztalta, hogy nem minden ellenzéki képviselő gondolja így, a támogatóik viszont igen, és úgy fogalmazott: „Ezáltal belekényszerítettük őket ebbe a közös akaratba. Együttműködtünk a közös fontos célok érdekében” – részletezte az ATV műsorában.

Gyurcsány Ferencen már akkor látszott, hogy nem akarja leváltani Orbán Viktort, erre utalt az is, hogy nem akarta azt az információt megosztani, hogy nem viszünk katonákat Ukrajnába meghalni, vagy ha nyerünk, a minimálbér adómentes lesz

– mondta Márki-Zay Péter a DK-val való kölcsönös üzengetésről. Arról is beszélt, hogy a DK-szavazókat a párt elnöke tudatosan ellene hangolta, és az a célja is teljesült, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció vezetőjeként kerüljön be a parlamentbe.

Arra a kérdésre, hogy ha nem volt Gyurcsány Ferenc célja a győzelem, akkor miért indította Dobrev Klárát az előválasztáson, azt felelte, hogy mivel kiváló jelölt volt, de kevesebb esélye lett volna a nyereségre, mint neki. Azt, hogy ez neki sem sikerül, októberig nem tudták.

A nemrégiben Budapesten tartott kétszáz fős civil tüntetésen csak ő és a Jobbik jelent meg, amire a hódmezővásárhelyi polgármester úgy reflektált: ezt pont azért tették, hogy ne hajtsanak fejet a kérés előtt, hogy ne használják lázításra a jelenlegi gazdasági helyzet miatti elégedetlenséget. A Mindenki Magyarországa Mozgalom alapítója úgy véli, pont most kellene házról házra járniuk, mert csak a parlamentben az egyharmaddal nem sok eredményt érhet el az ellenzék. Ugyanakkor elárulta, hogy annak idején már Hadházy Ákos is elmondta neki, néha érkeznek hasonló kérések a kormánytól, és vannak, akik eleget is tesznek ennek. Bár hozzá közvetlenül nem jutott el ilyen kérés.

A rezsiemelést, a kata módosítását is ki kell használnia az ellenzéknek

Arról is beszélt, hogy volt szó róla, hogy Hadházy Ákossal pártot alapítanak.

A propagandagépezet, a háborús hazugság, a gyurcsányozás segítette a Fideszt a kétharmados győzelemhez

– fogalmazott Márki-Zay Péter. Hozzáfűzte: a rezsiemelést, a kata módosítását, a megszorításokat most mind arra kellene kihasználnia az ellenzéknek, hogy eljuttassák az emberekhez, hogy a Fidesz hazudott.

Most a megszorítások idején sem a kaszinó-, a dohánytrafik-tulajdonosokat, Szijjártó korrupt barátait adóztatják

– emelte ki, szerinte, hogy ezeket tudassák az emberekkel, a többi pártnak is csatlakozni kéne a mozgalomhoz. Ha velük nem tud összefogni, bármelyik tisztességes magyar embert támogatja „aki ezt a rendszert meg akarja változtatni, akár kívülről, akár belülről”.

Emellett továbbra is hisz abban, hogy ha ez sikerül, akkor elszámoltatják a jelenlegi kormányt. „Senki sem teheti meg, hogy mindenféle verseny nélkül évtizedes energiaszerződéseket köt Putyinnal, és azt évtizedekre titkosítja” – hozta fel példának, majd hozzátette, hogy szerinte ez az ezeréves történelmünk legkorruptabb kormánya.

Nekünk tisztességes, becsületes, nyugati demokratikus jogállami kormány kell. Az Európai Unióban már csak Bulgáriát előzzük meg gazdasági szempontból, amíg tolvajok vezetik az országot, addig nagyon szegények leszünk

– zárta Márki-Zay Péter.

