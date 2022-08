Újabb területeken válik fizetőssé a parkolás Budapesten

A II. kerületben novembertől bővülhet a fizetős övezet. A polgármesteri hivatal parkolási osztályának vezetője, Nagy Zsuzsanna arról tájékoztatott, hogy Pasaréten a Szilágyi Erzsébet fasor – Lotz Károly utca – Pasaréti út – Gábor Áron utca által határolt területen kell majd fizetni a parkolásért, a Rózsadombtól kívülre eső részen pedig a Gábor Áron utca – Pusztaszeri út – Alsó Zöldmáli út lesz az új határvonal, de a Szépvölgyi út 52-66. előtti terület is a bővítés része lesz.

Az önkormányzat a 300 forintos zónába javasolja az újonnan fizetőssé vált területeket, olcsóbb zóna létesítése most nincs tervben.

Decembertől a kelenföldi vasútállomás környékén – beleértve Őrmezőt is – szintén díjkötelessé válik a parkolás a P+R parkolókat leszámítva. Az Etele téren, az Etele úton és környékén a Fehérvári útig, valamint Őrmezőn a Balatoni útig, tehát a 7-es főútig mindenhol fizetni kell majd a parkolásért – írja a Napi.hu.

A jelenlegi parkolási díjak 175 és 525 forint között mozognak. Az új szabályozás szeptember első hétfőjén, azaz 5-én lép hatályba. Az A, B, C zónákban legfeljebb három órát lehet parkolni, a D zónában ez nincs korlátozva.

A zónákra felosztott Budapestről térkép is készült, de az újbudai, újonnan fizetőssé vált területek nem szerepelnek rajta. A XII. kerületben csak B és C zónát jelölnek, de lesz A zóna is a kerületben, jelezte a hegyvidéki parkolást üzemeltető Fáber Kft.

Zuglóban is változik a helyzet, ami a fizetős parkolást érinti. A Fogarasi út – Nagy Lajos király útja – Kerepesi út által bezárt háromszög területét teljesen fizetőssé teszi ősztől a helyi önkormányzat, ismertette Záhonyi Judit, a zuglói parkolási divízió helyettes vezetője. A bevezetés pontos időpontja egyelőre nem ismert.

Kőbányán eddig a Gyakorló utcai lakótelep környékén és a Üllői út melletti lakótelepnél kellett etetni érmékkel a parkolóautomatákat, de ez nem sokáig marad így. Mustó Géza alpolgármester a Napi.hu-nak elmondta, hogy

a Kőrösi Csoma Sándor út mentén több terület,

a Bajcsy-Zsilinszky kórház tágabb környezete,

a teljes Gyárdűlő (az Üllői út, a Népliget mellett futó vasútvonal, a Kőbányai út és a Száva utca által határolt terület)

és a Laposdűlő teljes területe (a Hungária körút – Kőbányai út – Pongrácz út háromszögben minden, beleértve a Hős utcát is.) fizetős területté válik.

A kőbányai önkormányzat ennyivel nem érte volna be, de a Gyömrői út mentén nem jelölhetett ki fizetős parkolózónákat. A vezetés azt is szeretné elérni, hogy az Üllői út mentén fekvő parkolási zónában drágább legyen a parkolás. Szerintük az Ecseri út, a Pöttyös utca és a Határ út metróállomások környezete nagy többletforgalommal jár, aminek szeretnék megkérni az árát.

A IX. kerület többi részét érintő változásokról a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. többszöri megkeresésre sem adott felvilágosítást.