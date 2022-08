Egész élhető időnk lesz este

Szerdán a sok napsütést csak lapos gomolyfelhők zavarják, csapadék ezekből nem valószínű. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk, főként a Tiszántúlon és Borsod megyében erős széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű.

Késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Éjszakára a gomolyfelhők összeesnek, jórészt mindenütt kiderül az ég, de elvétve maradhatnak felhősebb területek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél mindenütt veszít erejéből, de élénk széllökések főleg az északkeleti megyékben továbbra is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a szélvédett, hidegre érzékeny részeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Csütörtökön hidegörvény érkezhet

Szerda reggelig kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem valószínű, azonban csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat 15 megyére adott ki figyelmeztetést zivatar miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtökön a többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, illetve fátyolfelhőzet is lesz felettünk. Elszórtan várható zápor, zivatar, legkisebb eséllyel a Dunántúl nyugati, délnyugati részein lehet csapadék. Az északi, északkeleti szél ismét többfelé megélénkül, elsősorban Borsodban továbbra is lehetnek erős széllökések, valamint zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 30 fok között valószínű, várhatóan az északkeleti tájakon lesz hűvösebb.





(Borítókép: Varga György/MTI)