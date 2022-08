A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) mérései szerint több mintavételi helyen is emelkedő tendenciát mutat a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, csökkenés egyetlen városban sem tapasztalható.

Országos átlagban tovább emelkedik a koronavírus koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján szerdán.

Mint írták, a 31. héten emelkedő tendencia volt tapasztalható a budapesti agglomeráció vizsgált településein: Tökölön, Biatorbágyon, Szigetszentmiklóson, Budakeszin, Százhalombattán, valamint Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Pécsen, Szegeden, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Tatabányán.

A többi vizsgált településen a tendencia stagnál.

Az NNK közlése szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja 19 mintavételi hely esetében az emelkedett, három mintavételi helyen – Debrecenben, Salgótarjánban és Zalaegerszegen – pedig a mérsékelt kategóriába esik.

Az NNK felhívta a figyelmet arra is, hogy a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A harmadik, megerősítő oltás felvételét továbbra is javasolják annak, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A negyedik oltás elsősorban az időseknek és a kockázati csoportba tartozóknak ajánlott.

Legutóbb múlt héten közölt adatokat az NNK a szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációról. A vizsgált városok többségében stagnáló tendenciát mutatott a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, emelkedést Budapesten, Egerben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Veszprémben mértek.

Arról, hogy miként történik a szennyvízből a mintavétel, és hogyan dolgozzák fel a begyűjtött mintákat, az Index is beszámolt. Írtunk arról is, milyen más vírusok vannak még jelen a szennyvízben.