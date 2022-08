PDSZ: Ha nincs jó ajánlat, itt normális tanévkezdés nem lesz

A PDSZ képviselője elmondta: azért mentek el a sztrájktárgyalásokra, hogy megtudják, a kormány idén milyen összeget szán a pedagógusok béremelésére. Nagy Erzsébet úgy fogalmazott: őket nem az érdekli, hogy mi várható 2029-ig, és EU-s támogatásokból hány százalékos béremelésekre lehet számítani.

Ígéretekkel tele van a padlás

– hangsúlyozta. Hozzátette: a legfontosabb most az lenne, hogy a tanév megkezdése előtt megoldás szülessen arra a krízishelyzetre, amely jelenleg fennáll: sokan otthagyták a tanári pályát, a fiatalok nem akarnak tanárként dolgozni, ami miatt több oktatási intézményben is tanárhiány van, így törvényesen nagyon sok helyen nem is tudják megkezdeni a tanévet.

Az oktatásért felelős kormányzatnak kutya kötelessége, hogy az Alaptörvénybe fektetett jogát mindenkinek biztosítsa, amelyet a köznevelési törvény is garantál. Magyarán a minőségi oktatáshoz való jogot az intézményein keresztül biztosítsa – tette hozzá a PDSZ képviselője. Elmondása szerint most azt hallották, hogy várnak az Unió ígéretére, hogy azt a csomagot, amelyet benyújtottak a béremelés vonatkozásában, hogyan bírálják el.

„Arról nem hallottunk egyetlenegy szót sem, hogy a kormány, a mi kormányunk mennyi pénzt biztosít idén a béremelésre” – hangsúlyozta Nagy Erzsébet, aki szerint ez egy óriási probléma, ugyanis ha nem várnak tovább a pedagógusok, akkor

mi arra biztatjuk a kollégákat, hogy ne is legyen – amennyiben nincs augusztus végéig – megfelelő ajánlat

– fogalmazott. Mint mondta: azt ki tudták harcolni, hogy augusztus utolsó hetében lesz még egy egyeztetés. Ugyanakkor minden kollégájától azt kérte, hogy az előkészítéssel ne várjanak:

„a sztrájkfolyamatot csak szüneteltettük tavasszal, ezt a szüneteltetést fejezzük be, és ősztől újraindulhat a munkabeszüntetés abban az esetben, ha addig nem kapunk épkézláb ajánlatot”.

A PDSZ egy másik tagja szerint vészhelyzet van az oktatásban, ezért „a kormánynak csak azt az ajánlatot tudjuk tenni, hogy állítsa fel a vészhelyzeti operatív törzset a köznevelésben”. Hozzátették: a kormány Alaptörvényt sért azzal, hogy nem biztosítja a gyerekek számára a megfelelő színvonalú oktatást.