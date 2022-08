Ha lesznek uniós források, lesz jövő a pedagógusoknak

Inflációkövetővé tennék a pedagógusbéreket, kiemelten kezelnék a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó tanárokat, bevezetnék a kedvezményekre feljogosító pedagógusigazolványt, illetve egy lakhatási támogatást is kilátásba helyezett a kormány. Mindezt persze csak akkor, ha Magyarország megkapja rá az uniós pénzeket.

A kormány célja, hogy 2028-ra a pedagógusok átlagbére elérje a magyarországi diplomás átlagbér 80 százalékát, a bérfejlesztés eredményeként elért bérszínvonal megőrzése érdekében pedig az infláció mértékének megfelelő indexálást is vállalnának 2029-ig – ez derült ki a kormány által az Európai Bizottságnak benyújtott, a 2021–2027-es időszakra szóló „Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz” elnevezésű stratégiából.

A dokumentum szerint, amennyiben Magyarország megkapja a bérfejlesztésre szánt uniós összeget, akkor a kormány a korábbiaktól eltérően inflációkövetővé tenné a pedagógusbéreket.

A most belengetett változásra 978,7 millió eurót, vagyis mintegy 400 milliárd forintot szánnának.

A Népszava cikke szerint a kabinet ezzel lényegében elismerte azt, amire az érdekvédelmi szakszervezetek már évek óta próbálják felhívni a figyelmet.

A rendkívül alacsony kezdő fizetések mellett komoly gondok vannak a 2013-ban bevezetett pedagógusi életpályamodellel, az egyik fő probléma, hogy a bérek csak jelentős szolgálati idő után emelkednek elfogadható szintre, a legmagasabb fizetési fokozatot például csak 42 év után lehet megszerezni.

A most benyújtott dokumentum alapján a tervek között szerepel többek között az is, hogy a jövőben kiemelten kezeljék a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó tanárokat, nekik többletjuttatást biztosítanának. Emellett bevezetnék a pedagógusigazolványt, illetve a lakhatást is támogatnák.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke úgy véli, a program jó kiindulópont lehet, de konkrét lépésekre is szükség lesz, méghozzá mihamarabb, mert már most több mint tízezer tanár hiányzik a rendszerből.

