Akkora az aszály Magyarországon, hogy már műholdról is látszik

Egy tavaly és egy idén készült műholdas felvétel összehasonlításán is jól látszik a Magyarországot is sújtó aszály hatása.

Arról már korábban is írtunk, hogy több mint 120 éve nem látott szárazság sújtja Magyarországot. Emiatt a magyar vízfelügyeleti hatóságnak már az ország több területén is lépnie kellett.

Most az Időkép tett közzé egy tavaly augusztus 10-én és egy idén augusztus 10-én készült műholdas felvételt a NASA-tól, amin szintén látszik némi különbség.

Az aszály miatt az is felvetődött már, hogy akár a Velencei-tó is kiszáradhat. Nemrég egy videóriportban mutattuk be az Indexen, hogyan is néz ki a helyzet a gyakorlatban.