Majdnem az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Csütörtökön a többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, valamint fátyolfelhőzet is lesz felettünk. Elszórtan várható zápor, zivatar, legkésőbb és legkisebb eséllyel a Dunántúl nyugati, délnyugati részein lehet csapadék – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.

Az északi, északkeleti szél ismét többfelé megélénkül, elsősorban Borsodban továbbra is lehetnek erős széllökések, valamint zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.

A csúcshőmérséklet általában 24 és 30 fok között valószínű

Késő estére azonban 19 és 25 fok közé hűl a levegő.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki

Országszerte 11 megyére adtak ki figyelmeztető, citromsárga előrejelzést zivatar miatt. Napközben egy északkelet felől érkező hidegörvény a késő délelőtti, déli órákban az északkeleti megyékben, később délnyugat felé haladva másutt is egyre nagyobb területen labilizálja a levegőt.

Hevesebb esőre kell számítani

Pest,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok,

valamint Veszprém megyében.

Zivatarok a legkisebb eséllyel a nyugati, délnyugati tájakon alakulhatnak ki, ahová a legkésőbb az éjféli órák környékére érkezhet meg a nedvesebb, labilisabb légtömeg. Ezt elsősorban jégeső (1-2 centimétert nem meghaladó méretű) és viharos széllökések kísérhetik, de intenzív csapadék is előfordulhat.

(Borítókép: Zivatarfelhők Nagykanizsa felett 2022. június 13-án. Fotó: Varga György/MTI)