Jakab Péter kilép a Jobbikból

„Ezennel kilépek a Jobbikból, független képviselőként pedig maradok a nép pártján pont úgy, ahogy eddig: nyersen, karcosan, de mindig őszintén. A Jobbik feladhatja, én soha” – jelentette be közösségi oldalán Jakab Péter, akit az áprilisi választások után még hetven százalék feletti szavazataránnyal választották újra a párt elnökévé. Nagyjából pontosan egy hónappal később viszont már azt jelentette be, hogy lemond az elnöki tisztségről, mert az elnökség kivette a kezéből a Jobbik irányítását.

A jelenlegi pártvezető, Gyöngyösi Márton nyílt levelében korábban azt írta Jakab Péternek, hogy szívesen dolgozna együtt azzal a Jakab Péterrel, akit korábban megismert, mert „annak a Jakab Péternek van helye és lenne feladata is a Jobbikban”.

– üzente a Jobbik elnöke, hozzátéve: „Ám akkor legalább tedd mindezt egyenesen. Ne pletykákból halljam, hogy augusztus 20-án pártot készülsz alapítani, miközben még a Jobbik tagja vagy.”

Jakab Péter válaszlevelében úgy fogalmazott: „rögtön az elején szeretném leszögezni, nem fogok a Jobbik belügyeiről beszélni, nem az én stílusom. Csak rólad fogok beszélni, te szólítottál meg, nem a Jobbik közössége, amelynek a többsége ma is bajtársam.”

Jakab Péter a tegeződő levélben kijelentette: „te az elnökké választásod során békét hirdettél. Második találkozásunk alkalmával – az elsőről el kellett rohannod – magam is azt ajánlottam neked, dolgozzunk együtt. Ha te a nagyvárosok értelmiségi rétegét akarod megszólítani, tedd azt, én pedig igyekszek megszólítani mindenkit, aki ennek a rezsimnek a vesztese, éljen az városban vagy falun. Azt kértem, engedd, hogy szabadon végezhessem a képviselői munkám. E béke helyett arra kértél, mondjak le a frakcióvezetésről, és maradjak csendben. »Stratégiai csendben«, ahogy te fogalmaztál.”

A Fidesznek biztos, hogy ez az elvárása felém, de hogy neked is? Azt mondtad, a politikám nem illik a Jobbik politikájába, és egyébként sem most kell harciasnak lenni, hisz béke van, a fű se nő, és egyébként se érdekel most senkit a politika. Lehet, hogy a tied nem, Marci, de ott is elmondtam neked: amikor az ország a legnagyobb megélhetési válságát éli, én nem maradhatok csendben