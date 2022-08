Mennyit tud a török had mennykövéről?

1456. augusztus 11-én vesztette életét a legendás törökverő hadvezér, Hunyadi János. Az 1446–1453 között kormányzói tisztséget is betöltő főkapitány és erdélyi vajda sikereinek köszönhetően az oszmánok hosszú évtizedekig kerülték a háborút Magyarországgal.

Már forog a filmsorozat is, amely Nándorfehérvár és Európa, a keresztény világ védelmezőjéről szól. A történet Bán Mór Hunyadi című regénysorozata alapján állt össze. Az íróval készült beszélgetésből az is megtudható, ki is volt valójában Hunyadi János.

A népszerű hadvezér a magyar történelem egyik legismertebb személyisége. Vagy mégsem? Ön mennyire ismeri Hunyadi János életét? Tesztelje tudását!

(Borítókép: Vízkelety Béla: A Hunyadi-ház diadalünnepe (1857))