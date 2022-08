Sofőr és gyalogos esett egymásnak a zebrán Szombathelyen

Közvetlenül a zebra mellett dulakodott egymással egy sofőr és egy gyalogos Szombathelyen. Az esetről videófelvétel is készült.

A felvételen az látható, ahogy két felnőtt és négy gyerek átkel a zöld jelzésnél az úttesten, majd egy autó kanyarodik be a még zöld lámpánál mögöttük. A jármű sofőrje ezután beszólt és be is mutatott a gyalogosoknak. Ezt nem viselte jól az egyik átkelő, és feldühödve belerúgott a piros színű kocsiba, majd a másik felnőttel együtt szóváltásba keveredtek az autó vezetőjével.

Eközben egy gyerek visszarohant megnézni, mi történik, és a zöld jelzés ellenére hosszú ideig ácsorgott a sáv közepén, feltartva ezzel a forgalmat.

Volt oka a dühre

A dulakodásban részt vevő nő a 112Press.hu-nak elmondta, oka volt annak, hogy „eldurrant az agya”. Ugyanis mielőtt a zebrára kanyarodott volna az autó, a benne ülő fiatalok arról beszéltek, hogyan kellene elgázolni az átkelő gyerekeket.

Nem tudtam hideg fejjel gondolkodni. Az autóba tényleg belerúgtam, de a sofőrt nem ütöttem meg. Láttam, hogy az utasoknál fehérboros palackok vannak. A sofőr nekem elismerte, hogy elhangzott a gyerekek elütésére vonatkozó kijelentés, de azt mondta, hogy nem tudja, ki mondta ezt

– mondta a nő, hozzátéve, hogy az esetkor ő maga tárcsázta a segélyhívót, a kisfiúról pedig, aki a zebrán álldogált, azt gondolta, hogy az idősebb lánygyermek figyel rá.