Az energiaellátás zsarolási eszköz Oroszország kezében

Az Amnesty International riportja szerint, melyet a The Guardian is közölt, az ukránok civil intézményeket használnak fegyverraktárként. Ennek megítéléséről, időzítéséről és okairól is beszéltek a Kibeszélő e heti vendégei.

Azt a riport sem vitatja, hogy ukránok az elszenvedő felek, inkább egy picit árnyalni próbálná a jelentés a helyzetet. Védekező félnek ilyen eszközök megengedettek, hiszen nem arról van szó, hogy szándékosan használnák a betegeket, a civileket, a gyerekeket civil pajzsként. Nem arról van szó, hogy ott tartják az iskolában a gyerekeket, és közben lövik az orosz állásokat, hanem az infrastruktúrát használják fel, ahol egyébként nincsenek gyerekek, és nincsenek civilek

– mondta Anton Bendarzsevszkij, hozzátéve: a riport megjelenésének időzítése is érdekes.

Egyértelműen a másik fél lejáratása a cél egy-egy ilyen információ napvilágra kerülésével. Ezt kell világosan látni. A másik cél, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy milyen, úgymond „aljas módszereket" alkalmaznak, miközben sajnos a háborúban – tetszik vagy nem tetszik – mindenütt a világon ez valójában teljesen elfogadott

– mondta Kis-Benedek József egyetemi tanár, aki a háború céljáról és aktuális helyzetéről azt mondta:

Ez az egész a nagyhatalmi érdekek érvényesítéséről szól, és ezt mindenki úgy próbálja meg, ahogy tudja. Nagyon világos célok vannak. Amikor Oroszország elkezdte ezt a háborút, akkor Putyin megfogalmazta, hogy melyek a célok, és ezeket igyekeznek teljesíteni, következetesen.

Ennek része a szankciós politika, illetve az energetikai kérdések is.

Készülni kell arra, hogy az oroszok akadályozni fogják a gázellátást, vagy el fogják zárni a gázt teljes egészében. Minél nehezebb helyzetbe kerül Oroszország gazdaságilag, pénzügyileg, katonailag, arra kényszerülnek, hogy még elérhető eszközökkel befolyásolják az európai politikát, és ebben az egyik eszköz az energia. Ez egy zsarolási eszköz, egy zsarolási potencia

– véli Anton Bendarzsevszkij.

Kibeszélő Kis-Bendek József és Anton Bendarzsevszkij

A Kibeszélőből kiderül:

milyen haditechnikai eszközökkel bír a két háborús fél;

mit hozhat az ősz a háborús vonatkozásban;

miért veszélyesek az atomerőmű környékén a háborús tevékenységek.

A teljes videót a fenti lejátszóra kattintva nézhetik meg, a beszélgetés podcastverzióját pedig alább érhetik el:

(Borítókép: Bendarzsevszkij Anton és Kis-Benedek József. Fotó: Kaszás Tamás / Index)