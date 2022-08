Megnyitotta kapuit a harmadik Duna Group Szabadegyetem

Augusztus 11-én Budapesten vette kezdetét a Duna Group Szabadegyetem. A háromnapos rendezvényre az ország számos egyeteméről érkeztek hallgatók a magyar tulajdonú építőipari cégcsoport hívását elfogadva. A BME Kármán Tódor Kollégiumában tartott megnyitón Kincses Péter fő szervező hangsúlyozta a hallgatóknak, hogy a Duna Csoport úttörő szerepet vállalt fel, amikor erőforrások és idő ráfordításával beállt a hazai építőiparban korábban példa nélküli szabadegyetem mögé. Ez a fajta hozzáállás már a korábbi szabadegyetemeken is megmutatkozott, például tavaly a cégcsoport tulajdonosa, Szíjj László személyesen köszöntötte a hallgatókat, akiknek azután egy kötetlenebb beszélgetés során taglalta a cég történetét és sikerfaktorait.

A szabadegyetem programterve

Az idei megnyitón Kincses Péter arra a fajta kapcsolati tőkére is felhívta a figyelmet, melyet ezen a három napon ki tudnak építeni egymás közt a hallgatók, és aminek szerepe megkerülhetetlen az ágazatban: „Bárhogy is alakul a szakmai pályátok, négy éven belül nagy valószínűséggel találkozni fogtok az iparágban” – fogalmazott a Duna Group Szabadegyetem és Tehetséggondozás projektvezetője, aki azt is megemlítette, hogy ezt a folyamatot a szabadegyetem esti, lazább programjai is támogatják.

A megnyitón a szabadegyetem várható programjairól is szó esett, melyek közül kiemelkedik a két projektbejárás. Ezek során a helyszínen ismerkedhetnek meg a hallgatók

az Európában egyedülállónak számító, az építőipar high-tech megoldásaival, magyar kivitelezők által felépített ZalaZone,

valamint az ország egyik legjelentősebb, jelenleg is futó építési projektje, a Kalocsa–Paks Duna-híd szakmai részleteivel.

Már az első napon megismerkedhettek a cég alapértékeivel

Hogy milyen szinten támogatja a cégcsoport a szabadegyetemet, az az első nap előadóinak a névsorából is kiderült. A Duna Csoport kiemelkedő szakemberei vették ugyanis a fáradságot, hogy átadják az infrastruktúra-építés legfontosabb ismereteit a hallgatóknak: Pál József az útépítés, Tóth Tamás a hídépítés, Rosta Szabolcs az innováció, míg Lennert József és Vass Imre a BIM témakörében tartott előadást.

Kincses Péter szavaiból az is kiderült, hogy a korábbi tapasztalatokból okulva idén jóval kisebb létszámmal szervezték meg a szabadegyetemet, így hatékonyabban tudnak teljesülni a rendezvény céljai, többek közt a hallgatók mélyebb szintű bevonása a projektek hátterének megismerésébe.

A fő szervező fontos célként jelölte meg azt is, hogy a hallgatók már az első napon megismerkedhetnek a Duna Csoport alapértékeivel. Ezek közül kiemelte a modern gépparkot, a magas szintű digitalizációt és az állandó innovációt. „Elég csak arra gondolnunk, hogy a Duna Csoport 14 fős részleget működtet a BIM útépítésben történő alkalmazására, és ennek köszönhetően jelenleg nem csupán Magyarországon, de közép-európai szinten is élen jár” – fűzte hozzá az eddig mindig nagy sikerrel lezajló szabadegyetemek rendezője.

Továbbfejlesztették a képzést

A fő szervező zárásként külön kitért a szabadegyetemhez szervesen kapcsolódó Duna Group Tehetséggondozó Programra, amelyre augusztus 21-éig lehet jelentkezni. Elmondása szerint a tavalyi, első év tapasztalatai alapján idén továbbfejlesztették a képzést: „Továbbra is az a célunk, hogy megtaláljuk a jövő legtehetségesebb mérnökeit a Duna Csoport számára, olyan alaptudást átadva a hallgatóknak, amelynek elemei létfontosságúak egy pályakezdőnek, mégsem rendelkeznek vele az egyetemről kikerülve a fiatalok az eddigi tapasztalatok szerint.” A gyakorlati és elméleti tudást is adó képzés szeptember elejétől november végéig tart, a résztvevőket munkavállalóként foglalkoztatják, a beosztásukat pedig lehetőségük van az egyetemi órarendhez igazítani.

A megnyitó zárásaként elhangzott, hogy a Duna Group Szabadegyetem hallgatói a hagyományoknak megfelelően idén is oklevelet kapnak a többnapos, intenzív programsorozat teljesítése után. „Legyetek büszkék rá, hogy itt vagytok!” – zárta beszédét Kincses Péter, ezzel hivatalosan is megnyitva a harmadik Duna Group Szabadegyetemet.