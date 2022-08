A magyar erdők tarvágása ellen tüntetnek a Kossuth téren

„A kormány úgy döntött, hogy felülírva az erdő- és természetvédelmi törvényt, a jövőben könnyebben lehet természetvédelmi területen tarvágást végezni, de általánosságban is felpuhította a fakitermelésre vonatkozó szabályokat. Ezenkívül felvetődött, hogy a nemzeti parkok területének egy részét is értékesíteni kívánja a kormány. Ez ellen minden eszközzel tiltakoznunk kell, mert épp most tervezik tönkretenni a gyermekeink jövőjét” – írták a Tiltakozás az erdeink tarvágása ellen és a nemzeti parkok területének eladása ellen névre keresztelt esemény szervezői a Facebookon.

A tüntetés hivatalosan véget ért, a szervezők megkérték az embereket, hogy békésen hagyják el a helyszínt.

Szerdán 18 órakor hozzon magával mindenki még egy embert a Széchenyi térre

– közölték a szervezők, akik arra kérik a tömeget, hogy üljenek csendben a Kossuth téren.

Ez a döntés arról szól, hogy letarolják és eladják a magyar erdőket. Alakítsunk csoportokat, hogy az ország minden egyes pontján ott tudjunk lenni, ha ki akarják vágni az erdőket

– mondta Ungár Péter, az LMP politikusa.

Felszólították a jelenlevőket, hogy a Kék Bolygó Alapítványnak küldjön mindenki levelet.

Már több mint ötezren vannak a tüntetők a Kossuth téren – fiatalok, idősek, családok, gyerekek. A tömeg türelmes, a felszólalásokat taps kíséri, kivéve, amikor a kormány rendeletei kerülnek elő, akkor pfújolás hallatszik.

Kormánypárti polgármesterek is felemelik a szavukat a törvény ellen. Nemzeti kormányzás az, amely elveszi a gyerekeink jövőjét? Nekünk kell megállítani a környezetpusztítást

– mondta Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke, aki felkéri Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnökét, hogy akadályozza meg a környezetkárosítást: „álljon ki és lépjen fel a természeti kincsek megőrzéséért.”

A szervezők bejelentették, hogy szerdán újabb tüntetés lesz, akkor a Széchenyi téren.

Ha nagyon muszáj, szerezzenek be tűzifát, de ne a védett erdőkből. El a kezekkel az erdőktől! Orbán Viktor nem játszhat a gyermekeink és unokáink jövőjével. Ha az erdőket tovább gyengítjük, magunk alatt vágjuk a fát

– mondta Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke.

Egyre többen vannak a helyszínen, időközben megtelt a Vértanúk tere.

Azt a fát, amelyet ma elégetünk, holnapra nem tudjuk pótolni. Az erdőn múlik a mi életben maradásunk is

– mondta Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester.

Elkezdődött a tüntetés, körülbelül ezren vannak a Kossuth téren.

Az LMP – Magyarország Zöld Pártja által rendezett esemény péntek késő délután vette kezdetét a Kossuth téren. Ennek előzményeként Ungár Péter, az LMP politikusa a héten fejszét vitt az Agrárminisztériumhoz, és azzal a kezében emelt szót a kormány rendelete ellen, amely megváltoztatta a fakitermelés szabályait.

A cél az volt az új szabályozással, hogy elegendő tűzifát biztosítsanak a téli időszakra, azonban a rendelet felold mindenfajta korlátozást, gyakorlatilag még a természetvédelmi területeket is tarra lehet vágni, ezzel együtt a be is tiltották a tűzifa exportját.

