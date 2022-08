Így kerülné ki Karácsony Gergely a favágós kormányrendeletet

Erről posztolt közösségi oldalán Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy

a környezetvédelmi törvény lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy az országos jogszabályban foglaltaknál szigorúbb környezetvédelmi követelményeket határozzanak meg.

Ezzel a lehetőséggel élni is kíván, ezért a Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésére olyan rendeletmódosítást terjeszt be, amely nem engedi meg Budapesten, hogy a természetvédelmi területeken tarvágást alkalmazzanak.

Karácsony Gergely úgy véli, a veszélyhelyzetre reagáló kormányzati döntés a jövő felélésére ad lehetőséget, miközben zöld és fenntartható megoldásokkal kellene kezelni az energiaválságot, valamint a klímaválságot.

Védenünk kell a fáinkat egészen addig, amíg a kormány el nem áll attól a példátlanul rövidlátó, ostobán felelőtlen szándékától, hogy a természetvédelmi szabályok felfüggesztésével lehetővé teszi az erdők kiirtását.

A felelős energiapolitika a zöld energiaforrások használata, és nem az erdők kivágása. A főpolgármester azt is hozzátette: ennek a kormánynak lett volna tizenkét éve valódi és fenntartható rezsicsökkentést elérni az épület- és nyílászárók szigetelésével, a megújuló energiák használatával, és még pénze is lett volna erre, ha máshonnan nem, hát uniós forrásokból, de elherdálta.

Mint ismert, a kormány lazította a tűzifa-kitermelés szabályait, így már a fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozó hatósági döntésben megállapított korlátozásokat nem kell alkalmazni. Fontos változás volt az is, hogy a rendelet értelmében könnyebb tarvágást végezni, ami nagyobb területre is kiterjedhet, továbbá a fiatalabb fák is kivágatók immár.

