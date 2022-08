Még két napig lehet jelentkezni önkéntes katonának

Mint megírtuk, továbbra is várja az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség. Ez a katonai szolgálati forma azok számára is jó lehetőség, akiknek idén nem sikerült a felsőoktatási felvételi: egyéves szolgálattal akár 64 plusz pontot is szerezhetnek a jövő évi felvételire.

Az Önkéntes Katonai Szolgálatra augusztus 15-ig lehet jelentkezni.

Szeptember 5-én immár második alkalommal kezdődik meg az Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezettek kiképzése. Mészáros Károly őrnagy most elmondta, hogy 2021 júniusában kezdték meg a toborzást és valóban nagy az érdeklődés.

A jelentkezők száma már meghaladta a négyszáz főt és a terveik szerint tizenhárom-tizennégy megyében el is fog indulni a kiképzés a bevonulást követően. Létszámstop nincs, mindenkit várnak, aki érdeklődik a katonai pálya iránt.

Annak érdekében, hogy a többletpontot megszerezzék a felsőoktatásra készülők, a kiképzés első két hónapja alatt alapkiképzést kapnak a jelentkezők, ezt követően szakkiképzéssel folytatódik a szolgálat.

További pontokat lehet szerezni akkor, ha az illető tovább folytatja a kiképzést, mint fél év, és akkor is, ha a lövész kiképzést választja, és azt egy tartalékos ezrednél, a területvédelmi zászlóaljaknál akarja elvégezni.

Mészáros Károly őrnagy elmondta azt is, hogy nagyon sokan választották a program elvégzése után hivatásukként is a katonai szolgálatot – olvasható a Honvédség hivatalos honlapján.