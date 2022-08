Ingyenjegyet kaphatnak a Szigetre, de egyedül nem engedik be őket

A 11 éven aluli gyermekek ingyen mehetnek a Sziget fesztiválra, de a rendezvény területére csak felnőtt kísérővel léphetnek be.

A Pénzcentrum kérdésére válaszolva a Sziget szervezői azt mondták, hogy a 11. életévüket be nem töltött gyermekek ingyen léphetnek be a fesztivál területére, de csak nagykorú felügyelete mellett mehetnek oda.

Utóbbi szabály minden kiskorúra igaz, aki még nem töltötte be a 14. életévét, ők csak felnőttel mehetnek be a Szigetre. Ugyanakkor a gyerekek is bármeddig bent maradhatnak a Szigeten (vagy legalábbis addig, ameddig a kísérőjük megengedi nekik).

A szervezők azt is közölték a Pénzcentrummal, hogy a belépéskor a kiskorúak egy speciális karszalagot kapnak a jegypénztárba, amelyre rá lehet írni a szülők/kísérők adatait arra az esetre, ha szem elől veszítenék a gyermeket. Arra a kérdésre, hogy évente általában hány gyermek keveredik el szüleitől a Szigeten, a szervezők, úgy válaszoltak:

Még nem hallottunk olyan esetet, hogy eltűnt volna gyerek a Szigeten. Ellenben a Motörhead-ből Lemmy annak idején eltűnt, de aztán ő is meglett!

A gyermekeket néhány külön programmal is várják a Szigeten napközben (erről épp nemrég közöltünk egy videót). A nagyszínpadi koncerteknél pedig kialakítottak nekik egy külön lelátót azért, hogy ők is gondtalanul élvezhessék a kedvenc sztárjaik fellépését.

Ezek voltak a legnagyobb performanszok

A Sziget eddigi legnagyobb dobása alighanem a brit világsztár, Dua Lipa, valamint a kanadai Justin Bieber fellépései voltak, mindketten óriási tömeget vonzottak a nagyszínpad elé. Dua Lipa fellépését szinte mindenki kirobbanónak találta, a súlyos betegségből nemrég felépülő Justin Bieber előadása viszont most nem volt annyira erős.

Szombaton várhatóan a legnagyobb érdeklődésre a népszerű skót DJ, Calvin Harris produkciója tarthat számot. Rajta kívül a szintén skót énekes, Lewis Capaldi, valamint a brit-norvég lemezlovas, Alan Walker lehet a két legnagyobb név.