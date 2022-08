Felesége kizsákmányolásából élt egy budapesti férfi

Az 53 éves férfi 2006-ban házasodott össze a későbbi sértettel, aki már akkor is prostitúciós tevékenységet folytatott. A férj munkahellyel, önálló jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését a felesége szexuális szolgáltatásból származó jövedelméből fedezte.

Az ügyészség szerint házasságuk ideje alatt a férfi szállította a feleségét utcai prostitúcióra, napközben is többször ellenőrizte, és rendszeresen elvette az általa keresett pénzt.

Veréssel és fenyegetéssel tartotta sakkban

A sértett többször is abba akarta hagyni a prostitúciós tevékenységet, azonban a vádlott – aki folyamatosan felélte a jövedelmet – ezt nem engedte, és esetenként fenyegetéssel és bántalmazással kényszerítette házastársát a folytatásra.

Előfordult, hogy a sértett haját tépte, a lábát megvágta, de az is, hogy annyira megverte, hogy a nő dolgozni sem tudott. Emellett a férfi azzal is fenyegetőzött, hogy a nő – mástól származó – kiskorú gyermekét is bántani fogja – írja az MTI.

A sértett végül 2017-ben hagyott fel a prostitúciós tevékenységgel, és elköltözött a vádlottól, majd 2019-ben beadta a válókeresetet is.

A Fővárosi Főügyészség a férfit kizsákmányolás céljából, erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem bűntettével vádolja, és arra tett indítványt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélje a vádlottat fegyházra és pénzbüntetésre.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a segélyhívót!