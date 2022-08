Donáth Anna: Nem lesz jövő héten kormányváltás, és a jövő hónapban sem

„Ne készüljünk jövő héten kormányváltásra! Mert nem lesz. És a jövő hónapban sem” – szögezte le Facebook-posztjában Donáth Anna, hozzátéve:

Aki ezt sugallja, és erre készül, az nem őszinte az emberekkel, és hamis reményekkel hitegeti őket. De ami még ennél is rosszabb: aki politikusként arra készül és arra célozgat, hogy a kormány majd heteken vagy akár néhány hónapon belül megbukik, az az ellenzéki oldal legfontosabb munkáját akarja megspórolni.

A Momentum EP-képviselője, volt elnöke szerint nem a kormány idő előtti bukására kell készülni, hanem dolgozni, „kitartóan és elmélyülten”. Úgy látja, hogy ez a munka nem egyenlő a kormány szidalmazásával és a választók várakozásainak alaptalan gerjesztésével.

Az ellenzék egyik dolgának a szellemi munkát nevezte, megfogalmazni azt, hogy mit gondolnak a világról és benne Magyarországról, „részletesen ki kell dolgoznunk, milyen alternatív és a jelenleginél vonzóbb ajánlatunk van az ország jövőjéről a magyar emberek számára”.

A másik feladatnak önmaguk megszervezését és megerősítését tartja, hogy széttöredezettség helyett rendezett, együttműködő és hatékony erővé épüljenek, amely képes „összefogni, és képviselni a jobb életben reménykedő emberek akaratát Magyarországon”.

Mindkét feladat nehéz: sok munkát, szellemi és fizikai erőfeszítést igényel. És nem kevés időt, amit nem lehet megspórolni és nagyotmondással helyettesíteni. Ezért ahelyett, hogy a csodát várnánk, és a holnaputáni kormányváltásra készülnénk, azt javaslom mindannyiunknak itt, az ellenzéki oldalon: dolgozzunk az ellenzék szellemi megújításán. Van munka bőven.

Eközben Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke vasárnap már arról posztolt, hogy „tengernyi dolga lesz a következő kormánynak”, szerdán pedig azt üzente a kormánynak, hogy „végetek van, mi meg készülünk”. Arról, hogy mégis mire készülhet a korábbi miniszterelnök, itt írtunk bővebben.

Hadházy Ákos: A poszt hiányos

„Donáth Anna nagyon fontos dologról posztolt ma, de a poszt hiányos” – véli a független képviselő.

Arról írt, hogy aki a kormány gyors bukását sejteti vagy ígéri, az tudatosan be akarja csapni a választóit. Sajnos a valóság valóban az, hogy a kormánynak esze ágában sem lesz lemondani a növekvő elégedetlenség hatására sem, és természetesen a »parlament« sem oszlatja fel magát

– fogalmazott Hadházy Ákos, aki szerint a parlament feloszlatását még az ellenzéki képviselők közül sem mindenki akarná, „hiszen akkor ugrana a sok kamupozícióért kapott biztos havi apanázs is, és »bizonytalan« új választás következne”.

Donáth Annának abban is igaza van – folytatta Hadházy Ákos –, hogy nem elég csak várni a négy múlva esedékes országgyűlési választásra, hanem szervezni kell magukat, és szükség van a szellemi megújulásra. A politikus ugyanakkor aláhúzta: nem csak erre van szükség.

A poszt a legfontosabb dologról megfeledkezik: igenis szükség van valódi ellenállásra, szükség van tüntetésekre, állampolgári engedetlenségre. Ezek hajtóereje nyilván a sajnos elkerülhetetlenül fokozódó társadalmi feszültség lesz, de ezeknek az akcióknak csak akkor van értelme, ha VILÁGOS CÉLOKAT fogalmaz meg az ellenzék. A »mondjon le« üzenetű tüntetések mindig sikertelenek lesznek, de konkrét ügyekben igenis lehet célt elérni, például már jól látszik a tűzifarendelet ügyében is a visszakozás.

Hadházy Ákos kitért arra is, hogy nem kell szégyellni, sőt vállalni kell a nyomásgyakorlás politikai céljainak meghatározását: „A következő választásokra vagy kikényszerítjük a tisztességes játékszabályokat (mindenekelőtt a kormánypropaganda megtörését), vagy 2026 augusztusában is újra ellenzékben csak posztolgathatunk arról, mit kellene csinálni.” A politikus két konkrét dolgot is megnevezett: a közmédia élére konszenzussal nevezzenek ki egy új vezetőt, valamint tiltsák be a fizetett kormányhirdetéseket.