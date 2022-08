A túlélésért küzdenek a közétkeztetők, most még szankcionálják is őket

„A 2015-ös közétkeztetési rendelet már elavult, több olyan elemet is tartalmaz, ami egész egyszerűen nem tartható.” – Erről beszélt az Indexnek Zoltai Anna, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének (KÖZSZÖV) elnöke. Az egyik fő mumus továbbra is a sótartalom, amely ellenőrzésére a kormány tavasszal egy új minősítési rendszert vezetett be. Az élelmiszer-biztonsági szakmérnök szerint a szankció a lehető legrosszabbkor jött, jelenleg ugyanis az is kérdéses, hogy az üzemi konyhák egyáltalán talpon maradnak-e.