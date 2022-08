Világűr-politikai tanácsadóképzés indul a magyar egyetemeken

Tizenhét magyar egyetem kötött konzorciumi megállapodást a hazai űrtudományi képzésért. Űrdiplomácia, űregészség-tudomány és űripar is van a tantárgyak között. Az UniSpace program összetett képzést ad, Bartóki-Gönczy Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetője a tantárgyakról és a képzési szerkezetről is beszélt az Indexnek.

Honnan merítenek a képzési anyagokhoz, a tanrendben szereplő tárgyak összeállításakor milyen szempontokat vettek figyelembe?

A képzési program összeállításakor egyrészt merítettünk a nyugati képzések tematikájából, másrészt azt gondoltuk végig, hogy a rendelkezésre álló órakeretben milyen ismeretek átadása lehet hasznos. Ami az elsőt illeti, ma már számos, világűrrel kapcsolatos felsőoktatási program van Európában (Hollandia, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság), természetesen természettudományi súllyal. Azonban olyan interdiszciplináris képzés, amit mi kínálunk, még egy sem a világon. Nem véletlen, hogy már több külföldi űripari vállalat, szervezet jelezte érdeklődését a programmal kapcsolatban.

Mivel tehát egy az egyben nem tudunk mintát átvenni más országból, ezért komoly csapatmunka zajlott az egyetemek, különösen a négy szakindító egyetem (NKE, BME, ELTE, DE) között arról, hogy milyen tárgyakat milyen arányban érdemes beilleszteni a programba annak érdekében, hogy a téma iránt érdeklődő hallgatók egy átfogó, bár nyilvánvalóan nem mély tudást szerezzenek meg. Bármelyik szakirányra is jelentkezik a hallgató, az első félévben mind a négy tudományterület alapjait megismeri, majd a rákövetkező két félévben is – választása szerint – két-két tárgy erejéig áthallgat valamely másik szakirányra. A gondolkodásban segítségünkre volt természetesen az űrkutatásért kormányzati szinten felelős minisztérium, Ferencz Orsolya miniszteri biztos, illetve a felsőoktatásért felelős minisztérium is.

Milyen területről érkező szakemberekre számítanak elsősorban?

Mivel négy eltérő tudományterületről van szó, így én, mint a világűr-politikai képzés felelőse, csak a mi szakirányunkról tudok beszélni. Direkt nem határoztunk meg magas belépési küszöböt (BA-diploma), nyitva szeretnénk hagyni az ajtót minden, a téma iránt érdeklődőnek, képzettségi területtől függetlenül. Természetesen a felvételi motivációs beszélgetésen előnyt fognak élvezni azok, akik motiváltak abban, hogy e területen dolgozzanak akár kormányzati, akár piaci szinten.

Milyen érdekességeket tartogat a képzés?

Úgy gondolom, hogy a tantárgyakon túl a képzés igazi különlegessége, hogy tizenhét hazai egyetem tudása adódik össze. Csak a mi képzésünkön mintegy tíz hazai egyetem oktatói vesznek részt. Az igazi hozzáadott érték pedig az interdiszciplinaritás, ami szerintem nélkülözhetetlen ma már. Tehát egy világűr-politika, űripar, űrjog iránt érdeklődő hallgató képtelen lenne ezen a területen elboldogulni, amennyiben nem érti a világűr felhasználásának természettudományi alapjait, a műholdak működési alapelveit vagy akár az emberes űrrepülés miatt fontos űrélettan alapismereteit.

Nem csupán az első „közös” félév biztosítja ezeket az alapokat, de a hallgatók a második és harmadik félévben is kötelesek 2-2 tárgyat (választásuk szerint) felvenni a másik három képzésről. Ez nyilván rendkívül összetett feladat lesz oktatásszervezés szintjén, de hol máshol, ha nem ezen a területen kell belevágni az ismeretlen út felfedezésébe. A négyprogramos, tizenhét egyetemet egyesítő konzorciumot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem koordinálja programszinten.

A megszerzett végzettséget hol lehet hasznosítani, hogyan kapcsolódik majd ez a képzés a hazai űrprogramhoz?

A képzés illeszkedik a magyar kormány által tavaly elfogadott űrstratégiához, mely célul tűzte ki a hazai szakmai utánpótlás fejlesztése érdekében kiépítendő interdiszciplináris tudásplatform létrehozását. Ennek talán legfontosabb eleme lehet a UniSpace program, kiegészülve természetesen a hazai kutatóhelyek, egyetemek kutatásaival, oktatási programjaival. Az oklevéllel a hallgatók a fejlődő hazai űripari vállalatoknál, a kormányzatban helyezkedhetnek el, de a megszerzett tudás kifejezetten hasznos lehet jogászoknak, biztonság- és védelempolitikusoknak, közgazdászoknak, akik a saját szakterületük vonatkozásában megismerhetik e speciális szektort.

Űrjog és űrgazdaság

A világűr emberi felhasználása és kutatása mára az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. A világűrbe telepített rendszerek a gazdaság alapvető folyamatait támogatják, elég, ha a földmegfigyelésre, navigációra, internetre, a televíziózásra, illetve a meteorológiai megfigyelésekre gondolunk.

A UniSpace program pilléreit egyetemi szakirányú továbbképzések alkotják, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az ELTE, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Debreceni Egyetem összefogásával. A képzési program három féléves, az első szemeszter pedig közös, azaz a hallgatók minden tudományterület alapismereteit elsajátíthatják.

A második és harmadik szemeszterek képzésenként, tudományterületenként mélyítik el a világűr felhasználásával kapcsolatos ismereteket. A világűr-politikai tanácsadó szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a világűr emberi felhasználásának jogi, politikai és gazdasági aspektusaival. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók űrjogot, űrgazdaságtant, releváns biztonság- és védelempolitikai ismereteket, illetve olyan ismereteket, amelyek a szektorban való munkához nélkülözhetetlenek.

(Borítókép: Bartóki-Gönczy Balázs)