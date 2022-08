Ukrán menekült gyerekek ezrei táboroztak Magyarországon

Az elmúlt hónapokban több mint 1200, Ukrajnából érkezett gyereket táboroztattak karitatív szervezetekkel közösen szerte Magyarországon – közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke csütörtökön a fonyódligeti Erzsébet-táborban.

Soltész Miklós az ukrajnai menekült családok gyerekeinek szervezett tábort meglátogatva azt mondta: nagy öröm, hogy sok-sok nehézség és szomorúság ellenére el tudtak jönni a táborba, ahol olyan élményt igyekeznek csempészni az életükbe, amely tele van szeretettel és barátsággal.

Jelezte, hogy az elmúlt hetekben a magyarországi helyszíneken táboroztatott gyerekek közül most háromszázan vannak a fonyódligeti táborban, ahol egy hetet tölthetnek el. Sokan a családjukkal már hónapok óta Magyarországon tartózkodnak, de vannak olyanok, akik Kijevből érkeztek ide, és utána utaznak is vissza. Úgy fogalmazott: „szívből adtuk ezt a hetet”, és adott esetben jövő nyáron is szívesen fogadják őket ugyanitt.

Az Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója is köszönetet mondott

Grexa Liliána, az Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója köszönetet mondott a magyar kormánynak és az Erzsébet-tábor szervezőinek, amiért lehetővé tették a gyerekeknek, hogy kilépjenek az Ukrajnában uralkodó pokolból, és életre szóló élményt szerezzenek. A gyerekek Damjan Gaborij görögkatolikus lelkésszel együtt imádkoztak, és minden táborlakó átvehetett egy ukrán nyelvű mesekönyvet.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közölte, hogy az ukrajnai gyerekek fonyódligeti táborozását az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és a Magyarországi Ukrán Görögkatolikus Egyház Alapítvány a Segítő Kezek Ukrajnáért Alapítvány közreműködésével szervezte meg.

Soltész Miklós az MTI-nek elmondta még:

mostanra már meghaladta a 890 ezret a Magyarországra Ukrajnából érkezettek száma.

Közülük csaknem 730 ezren váltottak szolidaritási jegyet, amellyel ingyenes vasúti utazást vehetnek igénybe Magyarországon.

A határ menti segítségpontokon, valamint a budapesti BOK Sportcsarnokban hat karitatív szervezet és a magyar kormány 420 ezer embernek nyújtott segítséget valamilyen formában – fűzte hozzá az államtitkár.