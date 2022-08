Több év börtönt kaphat a pécsi erdőtűz okozója

Akár öt év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a férfit, aki csütörtökön a tűzgyújtási tilalom ellenére tüzet rakott a Mecsekben. Ismerősei szerint a férfi nehezen tudna bárkit is kártalanítani.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett közveszély-okozás miatt indított nyomozást az ügyben. Mint írtuk, több hétvégi ház is lángra kapott, miután meggyulladt egy bozótos a város hétvégi házas, gyümölcsöskertekkel tarkított városrészében, az Akó dűlő környékén. A tűzeset több száz hektárt érintett. A bama.hu tájékoztatása szerint három ház teljesen leégett; pinceépületek, hétvégi házak és lakóházak – összesen tíznél is több épület – károsodtak a tűzben, és gázpalackok is felrobbantak.

A lángokat közel 120 tűzoltó tudta csak körülhatárolni, a parázs eloltásába az eső is besegített. Csütörtök este nyilvánosan bocsánatot kért a mecseki tűz okozója Pécs összes lakójától a katasztrófa miatt, melyért vállalja a felelősséget. Kósa Mátyás Krisztián hozzátette: nem szándékosan okozta a károkat. A hatóság gondatlanságból elkövetett közveszély-okozás miatt nyomoz.

Az, hogy a férfi elismerte a felelősségét és látványosan, arcát és nevét vállalva bocsánatot kért, mindenképpen enyhítő körülménynek számít majd a bíróságon, ha tárgyalásra kerül a sor – mondták a HVG-nek nyilatkozó ügyvédek. A közveszély gondatlan okozása miatt egytől öt évig terjedő szabadságvesztést szabhatnak ki rá, fűzték hozzá.

Azt nem tudni, hogy a tűzesettel gyanúsított férfi mivel foglalkozik. A közösségi oldalára feltett profilja alapján úgy tűnhet, hogy autókereskedő, az őt ismerők szerint viszont nem az. A „hirdetéseiben” sportkocsik megvásárlásához keres befektetőket, szúrta ki a HVG. A lap szerint a férfinak egyszer már meggyűlt a baja a hatóságokkal egy autós ügylet miatt, amelyben több károsult is volt, akiket soha nem kártalanítottak.

Egy őt ismerő forrás azt állította, hogy a férfi a látszat ellenére egyáltalán nem tehetős ember. Így felmerül a kérdés: hogyan szeretné kártalanítani azokat, akiknek miatta égett szénné a házuk?