Komoly tervek, ez lesz a Korda Györgyék által eladott luxusvillából

„A mostani rezsiárakból is tudjuk, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Elmondom, hogy a rezsicsökkentés szigorítása előtt is havi 500 000 volt a gázszámlánk, ami ki tudja, most mennyi lenne” – nyilatkozta Balázs Kári a Blikknek.

A vásárló úgy döntött, wellness-részleges luxustársasházat alakíttat ki a II. kerületi villából. Összesen hét különálló lakás lesz az épületben, a legolcsóbbat – egy 68 négyzetméteres, 2 és fél szobásat – 205,25 millió forintért hirdetik – szúrta ki a Pénzcentrum.

A beruházó beszámolója szerint az épületet szerkezeti szintig visszabontják, és új falazat, elektromos hálózat, fűtés rendszer (hőszivattyú mennyezeti hő- és hűtésleadókkal) készül. A fali-, és a padló burkolatok, a homlokzati és a belső nyílászárók, valamint a tetőszerkezet és a tetőhéjalás is megújul. A lakásokhoz okos-otthon előkészítés készül – tette hozzá.

A lap információ szerint a beruházás 2022 őszén startol, az ingatlanok pedig jövő augusztusra válnak beköltözhetővé, ha minden a tervek szerint alakul.