Hatalmas tűz ütött ki Budapest XVIII. kerületében

Nagy területen, mintegy nyolc hektáron ég az aljnövényzet a XVIII. kerületben, a Kettős-Körös utca melletti részen, közölte péntek délután a katasztrófavédelem. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltók és a fóti önkéntes tűzoltók vonultak nagy erőkkel.

Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője a 18. kerületi Ittlakunk.hu oldal kérdésére azt mondta, a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. Az aljnövényzet mellett bozótok és fák is lángra kaptak, a tűz lakóházakat is veszélyeztet – jelezte a szóvivő. Hozzátette: az oltást nehezíti a hőség és az, hogy a terület tagolt, csak földutakon megközelíthető. Ha szerencséjük lesz a tűzoltóknak, akkor a főváros felé közelítő eső megkönnyíti a munkájukat, ahogy azt Pécsett is megtette pár órával korábban.

A Ripost úgy értesült, hogy a hatalmas füstfelhőt a Havanna lakótelepen is látni lehetett. A 10-15 hektáron égő, ötös fokozatú tüzet mostanra a tűzoltók körbekerítették, de az újból és újból fellángol. A telephelyek környékéről úgy látszik sikerült a közvetlen veszélyt elhárítani, közölte a bulvárlap.