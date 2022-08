Az államalapítás ünnepén tűzijáték, légi parádé, kulturális- és gasztroprogramok várják az érdeklődőket, de két tüntetést is szerveztek augusztus 20-ra.

Augusztus 20-án 8 órától zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek a programok a Kossuth téren. Rögtön ezt követően a Duna vonala felett, a Lánchíd és a Margit híd között a Magyar Honvédség tart légi parádét.

Novák Katalin köztársasági elnök ünnepi beszéde 10:15-kor kezdődik a székesfehérvári Szent István téren. A Sándor-palotában 14 órakor adják át a Magyar Szent István-rendet. A Szent Jobb-körmenet 17 órakor indul a Szent István-bazilika környékén.

Augusztus 20-án 10–18 óra között lesz látogatható a Szent Korona az Országházban. A város több pontján kulturális és gasztroprogramok várják az érdeklődőket, lesz többek között Utcazene Fesztivál és Food Truck Show a Szabadság téren, Szabadrét Fesztivál az Erzsébet téren, Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárban, Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, Retro Buli a Tabánban, valamint Road Movie Live-koncertek a Műegyetem rakparton.

A fővárosi augusztus 20-i események sorát 21:00–21:35 között Európa legnagyobb tűzijátéka zárja.

Két demonstrációt terveznek Budapestre

Országos gazdatüntetés is lesz szombaton, ezt Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő szervezi. Az eredeti tervek szerint vidéki helyszínekről reggel indulnak, és délután érkeznek Budapestre, ahol belvárosi helyszíneken, többek között a rakpartokon demonstráltak volna, viszont erre nem kaptak engedélyt.

A police.hu-n olvasható közleményben leszögezte a hatóság, hogy „a rendőrség biztosítja a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezéshez való jog gyakorlását, azonban ez nem eredményezheti mások jogainak aránytalan mértékű csorbítását”.

Az augusztus 15-én megtartott egyeztetésen a Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság észlelte, hogy a gyűlés a bejelentett helyszínen és időpontban nem tartható meg, ezért a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek megfelelően felhívta a szervező figyelmét arra, hogy más helyszíneken az megtartható. A BRFK mások jogainak és szabadságának védelme érdekében „előíró-korlátozó határozatot” hozott. A jogerős határozat értelmében a gyűlés

a Dózsa György út két külső forgalmi sávján tartható meg (VII., VIII., XIV. kerület), a gyűlés részvevői pedig a közlekedési szabályok betartásával vonulhatnak a helyszínekre, illetve távozhatnak onnan, gyakorolhatják gyülekezési jogukat. A bejelentő a határozatot a rendőrségi egyeztetésen tudomásul vette

– fogalmaztak a rendőrségi közleményben. Továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy „a jogsértések elkövetőivel szemben törvényesen, arányosan és határozottan fel fog lépni. A rendőrök intézkedni fognak azokkal szemben, akik a jogerős határozatban foglaltaktól eltérő módon, a közlekedési szabályokat megsértve érkeznek a gyűlésre, tartózkodnak annak helyszínén, vagy távoznak onnan.”

„Százezren a lopakodó kommunizmus és a kata kivégzése ellen!” címmel szervez tüntetést szombaton 16 órára a Jászai Mari térre a Libertárius Párt.

Közbeszólhat az időjárás

A gazdasági helyzet miatt az ellenzéki oldal több szereplője is kérte, hogy maradjon el az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, az ügyben petíció is indult. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár augusztus elején közölte, hogy már drágább lenne visszalépni a tűzijátéktól, mint megtartani.

Augusztus 18-i közleményében pedig arról tájékoztatott az államtitkár, hogy a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs június óta rendszeresen ülésezik, és ellenőrzi a Szent István-napi ünnepségsorozattal kapcsolatos teendőket és fejleményeket.

Az operatív törzs keretein belül létrejött egy kimondottan az időjárással foglalkozó munkacsoport. Folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását, és amennyiben szükséges, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépések megtételéről.

Bármilyen, a programokban bekövetkező esetleges változásról vagy az időjárással kapcsolatos intézkedésekről a közvéleményt azonnal tájékoztatjuk! Tisztelettel kérünk minden érdeklődőt, hogy mielőtt útnak indulna, tájékozódjon az aktuális információkról

– fogalmazott Kovács Zoltán.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csapadékosra fordul az időjárás az ünnepi hétvégén, lehűlésre, heves zivatarokra, viharos szélre is számítani kell.

Az MTI-hez eljuttatott előrejelzésből az derült ki, hogy szombaton, vagyis augusztus 20-án erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből több helyen előfordul zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A legtöbb napsütés a keleti, északkeleti országrészben várható. Nagy területen megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarban viharos széllökések is várhatók. A minimum-hőmérséklet 15 és 22, a maximum-hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten, keleten helyenként 32-35 fok is lehet.

Ahol már lemondták a tűzijátékot

Több megyeszékhelyen – az időjárástól függetlenül – már biztosan nem lesz tűzijáték, Békéscsabán az önkormányzathoz beérkezett kérések után úgy döntöttek, hogy idén elmarad a show, viszont „a hagyományoknak megfelelően, a város méltó módon emlékezik és ünnepel majd augusztus 20-án”. Az önkormányzat a megtakarítást szociális kiadásokra használhatja fel.

Többek között Miskolcon sem lesz tűzijáték, Veres Pál polgármester azzal indokolta a döntést, hogy a mai kiszámíthatatlan helyzetben erre költeni „védhetetlen és felelőtlen pazarlás lenne”. Péterffy Attila pécsi polgármester is bejelentette, hogy tűzijáték nélkül ünnepelnek.

Fekete Zsolt salgótarjáni polgármester a tűzijáték elmaradásának közlésekor részletezte azt is, hogy helyette tanácsadó konzultációs foglalkozásokat tartanak azoknak, akiket érint a kata és a rezsicsökkentés szabályainak megváltoztatása. Ugyanakkor jelezte, hogy az esti lézershow-t megtartják.

A székesfehérvári önkormányzat közleményben tudatta, hogy utoljára 2019-ben volt a városban tűzijáték augusztus 20-án, majd ugyanebben az évben a fehérváriak szavazata döntötte el, hogy ne rendezzenek. Ennek megfelelően nem is terveztek ezzel a programelemmel a Királyi Napokra.

Debrecenben virágkarnevállal és fényfestéssel ünnepelnek. Győrben sem lesz tűzijáték, Dézsi Csaba András polgármester szerint a válasz egyértelmű: „2,5 éve, amióta én vagyok a polgármester, azóta nincs tűzijáték Győrben. Ennek semmi aktuális politikai üzenete nincs. Egyszerűen az állatok védelmét szolgálja.”

Vannak viszont olyan megyeszékhelyek is, ahol az augusztus 20-i program része maradt a tűzijáték: Szolnokon a légi parádé és a tiszai fáklyás hajós felvonulás után lesz tűzijáték is, valamint Nyíregyházán és Kaposváron is fellövik a rakétákat.

(Borítókép: Mónus Márton / MTI)